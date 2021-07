Estudiantes exponen sus preocupaciones sobre igualdad de género y brecha digital

La ministra de Educación, Carla Hananía de Varela, se enfrentó este jueves a las inquietudes de un grupo de estudiantes sobre la discriminación, la igualdad de género, la brecha digital y apoyos gubernamentales para quienes estudian y trabajan.

La funcionaria participó en un conversatorio sobre igualdad de género en la educación, organizado por la Embajada de Francia y la Iniciativa Spotlight, en el marco de la Semana por la Igualdad de Oportunidades; donde jóvenes de diferentes centros educativos aprovecharon la oportunidad para exponer a la funcionaria sus dudas sobre diferentes temas.

En el conversatorio, cuatro estudiantes de La Libertad y Chalatenango compartieron un panel con la ministra y también se abrió un espacio de preguntas para la audiencia, conformada por alumnos de bachillerato del Centro Educativo Walter Soundy, donde se desarrolló el evento.

Durante el intercambio predominaron las peticiones de incluir una materia de género y una de educación integral en sexualidad (SIS) en la currícula escolar. Precisamente esta fue la propuesta con la que los estudiantes del panel concluyeron su participación en el foro.

"Como adolescentes nos gustaría que el ministerio de Educación tomara a consideración el poder incluir una materia de género en la currícula escolar y que se brinde formación sobre este tema de género e igualdad al personal docente. Así mismo, nos gustaría que se brinde formación sobre educación integral en sexualidad dentro de las escuelas y que las y los docentes estén capacitados en este tema, contando con libros y otros insumos para informarnos mejor", expuso Flor, de Chalatenango.

Hananía explicó que no se han creado materias específicas porque el ministerio consideró más adecuado convertirlos en ejes transversales de la currícula. "Tenemos un programa de educación integral en la sexualidad. No lo vas a ver en una materia, es transversal", dijo la ministra a Natalia, del centro escolar Walter Soundy, quien también le consultó sobre el mismo tema.

La funcionaria sostuvo que la educación no sexista y la SIS deben adoptarse en todas las materias porque "es un tema de actitud ante la vida, yo no puedo tener una actitud ante la vida en una clase; y en otra clase, otra". También informó que están capacitando a los docentes para que incorporen estos contenidos en las materias que imparten.

Los estudiantes además plantearon sus dudas sobre cómo lograr que la educación no sexista y la SIS trascienda de los centros escolares e influya en las comunidades. "El Gobierno no puede llegar a todos los lugares, pero quizá una manera de quitar el machismo es a través del deporte, porque es trabajo en equipo", propuso Emilia, de La Libertad. La joven relató que es la única niña en la escuela de fútbol de su comunidad. "Al principio (a los niños) no les gustaba que yo jugara, pero luego como que se fueron acostumbrando (...). En el fútbol, no es una sola persona la que lleva la pelota hasta la meta. Son importantes todos para echar un gol", dijo.

La ministra de Educación, Carla Hananía, participó en un conversatorio organizado por la Embajada de Francia y la Iniciativa Spotlight, en el marco de la Semana por la Igualdad de Oportunidades. / Michael Huezo

Preocupación por la economía y la brecha digital

Vladimir, uno de los estudiantes del Walter Soundy, consultó a la ministra si han contemplado programas para apoyar a los jóvenes que "no tienen la gran economía y después de la escuela van a trabajar" para apoyar a sus familias. "A veces aplazan el grado, o dejan la escuela por la misma situación", dijo.

"En la escuela podemos hacer muchísimas cosas, pero no podemos llegar a toda la sociedad y resolver el problema de todos. Hay un problema económico de las familias y tratamos de resolverlo desde la educación. Estamos invirtiendo en una educación que les parezca interesante, para que tengan un mejor futuro. El trabajo que hay que hacer para solventar lo que tú mencionas, requiere un trabajo articulado de muchas instituciones", le respondió Hananía. Agregó que desde este año ofrecerán inglés intensivo a los estudiantes de bachillerato a través de la plataforma en línea Platzi, para facilitar la inserción al mercado laboral.

Pero los jóvenes también expusieron las dificultades que enfrentan con la conectividad a Internet, pese a que el Gobierno ha entregado computadoras y paquetes de datos. "Si no tenés Internet, si no tenés datos, si no tenés señal, no podés recibir clases ni conectarte a una reunión de Zoom o una red social. No puedo conectarme a ninguna reunión sin moverme fuera de mi casa y llegar a un cerrito donde me pegue la señal", relató Flor.

"La conectividad es el mayor problema en las zonas rurales. Para nosotros no hubo clases (durante la pandemia de covid-19) porque nadie podía conectarse. Son parte de los privilegios que tienen en la zona urbana y que sean conscientes que en otras partes del país no pueden tener un teléfono. Mi primer teléfono lo tuve el año pasado, porque sí necesitaba recibir clases", agregó.

La funcionaria sostuvo que "todos los países" enfrentaron dificultades para implementar la educación a distancia en medio de la pandemia del coronavirus. Reiteró que el Gobierno ha entregado computadoras y paquetes de datos a estudiantes y maestros.