Estudiantes no vacunados no podrán recibir clases presenciales en colegios, dice presidente de ACPES

Los colegios privados harán un reporte de los estudiantes que tienen el esquema de vacunación contra el covid-19 y los que no, sin que esto suponga un obstáculo de matrícula para quienes no están inmunizados, dijo este jueves el presidente de la Asociación de Colegios Privados (ACPES) Javier Hernández.

"Sí vamos a matricular estudiantes aunque no estén vacunados", aclaró, pero agregó que "no se les permitirá estar presencial si no están vacunados", es decir que recibirán las clases de manera virtual.

Hernández dijo que "el tema de la cartilla de vacunación va a ser de trámite" pero "solo por tener la información".

"Como colegios privados estamos incentivando que la mayoría de estudiantes se encuentren vacunados, que las dosis las tengan completas", indicó, pues considera que eso "garantiza un 2022 con mejor éxito que 2021".

En El Salvador el Gobierno habilitó la vacunación contra el covid-19 para niños desde la edad de 6 años, en contrariedad con las opiniones de médicos y pediatras que piden basar las decisiones en datos científicos y piden prudencia a las familias pues alertan que aún no se tienen estudios suficientes. La mayoría de países aplican las vacunas hasta la edad de 12 años en adelante.

Los expertos advierten que el manejo de los niños es diferente al de los alumnos y aún no hay información certera si quiera sobre la dosis que debe aplicarse. En tanto, el Ministerio de Salud dijo que aplicará a los niños desde 6 años la misma dosis que a un adulto, de 3 mililitros.

Un ensayo reciente de Pfizer cuyos resultados aún están en revisión y no en autorización para el uso de la vacuna en niños, indicó que se administraron dosis de 1 ml a niños de edades entre 5 y 11 años, es decir, un tercio de la aplicada a adultos, que es de 3 ml.

Atraso en entrega de títulos

Por otra parte, Hernández dijo que habrá un retraso en la entrega de los títulos de bachillerato debido a la fecha en que se realizará la prueba AVANZO, que se realiza en vez de la Prueba de Aprendizaje y Aptitudes para Egresados de Educación Media (PAES), pues la PAES se realizaba el 10 de octubre de cada año, aproximadamente, y la prueba AVANZO está programada hasta noviembre.

En ese sentido, los titulos de bachiller no podrán ser extendidos si no se tienen promediadas las notas del bachillerato, y se entregarían finalmente hasta diciembre de este año o enero del 2022.