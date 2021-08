Estudiantes universitarios piden más información del gobierno y de la empresa privada sobre la moneda Bitcóin que entrará en vigencia en El Salvador

La Prensa Gráfica habló con estudiantes de distintas carreras de la Universidad de El Salvador (UES) y la mayoría no sabe mucho sobre la nueva forma de transacción con bitcóin.

A pesar de que han crecido entre computadoras, teléfonos inteligentes y redes sociales, los actuales estudiantes universitarios consideran que no saben mucho del bitcóin, que entrará en vigor el 7 de septiembre y que será desde entonces legal para comprar, vender y hacer todo tipo de transacciones comerciales en El Salvador.

La Prensa Gráfica habló con estudiantes de distintas carreras de la Universidad de El Salvador (UES) y la mayoría no sabe mucho sobre la nueva forma de transacción; en la mayoría de casos, solo lo que han visto y leído en redes sociales y lo que se dice en los espacios de noticias. "Sé lo que he visto en internet, en Facebook, Instagram, y en otras redes sociales, más que todo de estas fuentes, pero del gobierno, no mucho. Lo que me preocupa es que por ser una criptomoneda, su valor puede cambiar de un momento a otro", dijo Madelyn Cañas, estudiante de la licenciatura en Diseño Gráfico.

Según la joven, otro aspecto que le preocupa es lo que tiene que ver con el hecho de perder el teléfono, o de que se lo roben. "Lo que me preocupa es que si me roban el teléfono o lo perdemos, esa cuenta se pierde y no se recupera más", agregó.



Odir Mejía, quien estudia la misma carrera que Madelyn, está en situación similar. "Realmente no sé mucho del tema, por lo que sería interesante asesorarse con alguien que sepa del tema, pero que no sea cualquier persona, sino una fuente confiable, que sepa del manejo de esta criptomoneda", declaró.

Katherine Artega, quien estudia licenciatura en Anestesiología y Nanoterapia, explicó que la información que tiene es que hay algunos cajeros instalados y que el gobierno está aportando 30 dólares para una billetera. "Debió haber una consulta previa y más información. Sé que se ha publicado una ley, que hay tres cajeros en el país y que están dando 30 dólares, pero siento que hay un traslape de información, hay varias lagunas en la información que hay hasta el momento", consideró Arteaga.

A la estudiante le preocupa es que a su criterio no hay leyes que respalden al salvadoreño común y corriente. "Esta criptomoneda puede estar orientada en favor de los que tienen capital, debe haber más información y que el gobierno respalde a la población", apuntó la joven.

Para Oswaldo Hernández, de la carrera en Artes Plásticas, lo que hasta el momento sabe es lo que ha visto en redes sociales. "Lo que se dice es que no representa un peligro ni un beneficio, hay opiniones en favor y en contra, también se dice que no es una imposición, y que el que la quiera usar la va a usar, y el que no quiera, no lo hará", señaló.

A pesar de tener esa opinión, considera que debe haber más información de parte del gobierno. "Sería bueno que haya más información. En lo personal no sé mucho, ni sé cómo manejarla adecuadamente, es algo virtual, para mí es algo difícil, ya no se diga para las personas adultas", apuntó el futuro artista.

Ariel Vásquez, estudiante de cuarto año de la licenciatura en Ciencias Jurídicas, dijo que como jóvenes tienen muchas dudas sobre la nueva moneda. "No hemos tenido mucha información, en lo personal solo lo que he visto en redes sociales, y que se opera por medio de aparatos inteligentes, pero no se aclara si el resto de la población podrá acceder a ello, los que no tengan un teléfono inteligente, como jóvenes tenemos nuestras dudas, incluso andan los rumores de que la criptomoneda nos va a afectar económicamente", finalizó.

Para Helen Hernández, quien estudia Ciencias Jurídicas, lo que ha hecho el gobierno es algo injusto. "La verdad es que la tomaron a la ligera (la nueva ley), tuvieron que tomar varias consideraciones, es algo injusto, no se puede tomar una decisión sin antes tener la opinión del pueblo, solo han hablado de los pro, pero no han dicho nada de los contra", apuntó. La futura jurista dijo que en su facultad han dicho que les darán unos cursos o capacitaciones para entender la entrada en vigor de la nueva ley, pero en el caso de ella, por ser parte de su carrera universitaria.

Alejandro Martínez Serpas, es el único que aplaude la llegada del Bitcóin. "Para mi es algo nuevo, algo que nos acerca a la superación, que le ayuda al país, ya que es una nueva forma de hacer trámites de una forma más fácil, va a ser beneficioso", comentó Martínez Serpas, quien estudia licenciatura en Radiología. "Creo que será algo beneficioso para el país, pero esperamos como universitarios, que nos den una capacitación", finalizó.

El pasado 9 de junio, la nueva ley fue aprobada con la votación a favor de 62 miembros de la asamblea legislativa, la mayoría del partido Nuevas Ideas, fundado por el presidente Nayib Bukele. Según la nueva ley, la moneda bitcóin, deberá ser aceptada por los comerciantes, y tendrá valor para todo tipo de transacción económica, trato o convenio, siendo El Salvador el primer país del mundo que la toma como moneda de curso legal a partir del próximo 7 de septiembre.