Estudiarán ayuda para programa "Sembrando Vida" realizada por México

La comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea Legislativa determinó ratificar en la sesión plenaria del próximo miércoles la donación de $30 millones que realizará el Gobierno de México para ejecutar el programa Sembrando Vida en El Salvador, que fue lanzado el pasado 19 de julio.

Los diputados de los grupos parlamentarios de ARENA, GANA, PCN y el diputado No Partidario, Leonardo Bonilla, se mostraron a favor de aprobar ayer la ratificación, mientras que el FMLN aseguró que necesitaban tiempo para conocer el contenido del expediente que ingresó ayer mismo a la comisión.

Reynaldo Cardoza, del PCN, aseveró que dado que se trata de una donación que permitirá dotar de empleo en zonas rurales esto no debería retrasarse más y podía ser aprobado en la reunión de ayer.

Por su parte, la jefa de fracción del partido de izquierda, Nidia Díaz, dijo que "es inusual que nosotros estemos votando en el mismo día que entra el expediente. Lo más prudente es que conozcamos un poco el expediente y conozcamos por lo que vamos a votar. Yo no tengo idea de a qué lugares va a ir dirigido el programa, por ejemplo y tampoco sabría qué contestar si alguien me pregunta por qué voté a favor dado que no he leído el expediente", dijo la legisladora.

Ante esta postura, las fracciones determinaron alcanzar un punto medio, estudiar y reunirse durante el transcurso de la plenaria de mañana para llegar a un acuerdo y así emitir dictamen.

Sembrando Vida es uno de los proyectos emblemáticos del mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador y que se encuentra incluido en el Plan de Desarrollo Integral para Centroamérica.