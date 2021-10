Estudie su posgrado en México con Fundación Heinrich Böll

El programa de becas Sur Place ofrece una gran oportunidad para compartir, inspirarse y crecer.

Desde 1996 la Fundación Heinrich Böll convoca a egresados de licenciaturas y maestrías de Costa Rica, Cuba, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua y El Salvador, que tengan el deseo de cursar sus estudios de posgrado en una prestigiosa universidad de México. Después de 25 años que inició el programa, decenas de salvadoreños son los que han aprovechado esta oportunidad y hoy en día están aplicando el conocimiento adquirido en pos del desarrollo del país. Conozca en el siguiente artículo las ventajas que brinda este programa y cuáles son los requisitos para poder ser un candidato.

Beneficios de la beca

Boleto aéreo hacia México

El ganador de la beca tiene la oportunidad de realizar tres cotizaciones con el fin que después de la elección final la fundación le reintegre el valor del pasaje.

Pago único de instalación

El 100 % de los ganadores de las becas cuentan con un monto inicial que les ayudará con su asentamiento durante los primeros días en México.

Complemento familiar

Las mujeres que tengan hijos menores de 15 años podrán recibir un monto que cubrirá los gastos de hasta dos niños. Dicho monto incluye el traslado a México.

Manutención

El Conacyt es la organización encargada de otorgar mensualmente la manutención a los participantes.

Seguro médico

Conacyt también otorga un atractivo seguro médico a cada participante.

Estudiantes beneficiarios del programa de becas Sur Place.

Requisitos para aplicar

Se debe ser nacional de los países a quienes está dirigido el programa. Por otro lado, el título de pregrado del candidato debe estar acreditado. Posteriormente, a la hora que el postulante elija el posgrado de interés, el programa educativo debe estar inscrito en el padrón del Conacyt. En tanto los requisitos que establece cada posgrado, deberán consultarse directamente en el sitio de la respectiva universidad o programa seleccionado.

“El objetivo del programa de becas es el fortalecimiento académico e investigativo de profesionales que tengan altas posibilidades de incidir en la toma de decisiones de forma crítica y científica a favor del país”.

Roberto Díaz, coordinador de Comunicaciones de la Fundación Heinrich-Böll-Stiftung San Salvador.

Después de realizar los pasos del programa seleccionado, el candidato debe contar con la carta de aceptación de la universidad o un documento que acredite que se encuentra en proceso de admisión. Cabe mencionar que los ganadores de la beca deben dedicarse exclusivamente al estudio de posgrado, es decir, no se puede trabajar durante la estancia en México. En el caso de mujeres que solicitan apoyo adicional, deben incluir la copia del acta de nacimiento de sus hijos. Finalmente, la fundación busca que la investigación final del programa de posgrado se encuentre relacionado con alguno de los ejes de trabajo de la Fundación Böll como por ejemplo política, derechos humanos y ecología.

Fechas importantes y canales de información

A partir del próximo mes de noviembre el sistema electrónico para el registro de personas aspirantes se habilitará en la página web de la Fundación Heinrich Böll. Para más información acerca del programa puede escribir a becas@mx.boell.org. Así mismo, puede conocer más de la fundación ingresando a https://mx.boell.org/ y visitando las redes sociales de la sede en San Salvador.

Usted tiene la oportunidad de ser candidato a una experiencia transcultural inolvidable.

Testimonio de un ex becario

“En una cartelera de la universidad donde estudié mi pregrado vi un anuncio de aplicación al programa de becas. Cuando se abrió la convocatoria apliqué y en menos de cuatro meses recibí un mensaje donde se me notificó la aprobación. De esta manera, comencé a estudiar la maestría en Desarrollo Rural en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco. Durante todo el proceso académico siempre tuve el apoyo de la fundación e incluso obtuve una cantidad de dinero extra para realizar un trabajo de campo en Bolivia. Todo el conocimiento que adquirí en el posgrado lo he podido aplicar en investigaciones en pos del desarrollo del país en la institución donde trabajo. Esta beca me cambió la vida e invito a todas las personas que cuentan con los requisitos para poder aplicar, que no dejen pasar esta oportunidad”, comentó Alejandro Álvarez, docente e investigador del Departamento de Economía de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas.



Posgrados disponibles

Para conocer los programas educativos disponibles para aplicar con la beca Sur Place, ingrese al siguiente sitio: http://svrtmp.main.conacyt.mx/ConsultasPNPC/padron-pnpc.php

El 50% de las becas Sur Place serán otorgadas a mujeres.