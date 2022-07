Estudio revela bajo conocimiento sobre anticonceptivos en municipios de La Paz

Un estudio realizado por Las Dignas entre los usuarios de unidades de salud de Zacatecoluca y San Luis La Herradura reveló que existe un bajo conocimiento sobre anticonceptivos en personas de 15 a 29 años que residen en esos municipios de La Paz. También detalla que por lo menos el 30 % necesita el consentimiento de familiares o cónyuges para solicitar anticonceptivos.

Este jueves, la organización presentó los resultados del “Proceso de Contraloría Social a Unidades de Salud de dos municipios del departamento de La Paz”, en el que se aborda el acceso a servicios de salud sexual reproductiva.

Para dicho estudio fueron entrevistadas 198 personas. De esta cifra, el 57.5 % pertenece a San Luis La Herradura y el 42.5 % a Zacatecoluca. Además, el 21.25 % está en el grupo de 15 a 18 años de edad, el 28.13 % está entre los 19 a 22 años, el 26.8 % tiene de 23 a 26 años, mientras el 23.75 % está entre los 27 y 29 años.

En cuanto al nivel educativo, el informe indica que en Zacatecoluca, el 62.16 % posee bachillerato completo, el 27.03 % terminó la universidad, el 8.11 % tiene secundaria completa y el 2.7 % otro tipo de estudios. En el caso de San Luis La Herradura, el 58.6 % completó el bachillerato, el 12.9 % terminó la universidad, el 9.68 % tiene secundaria completa, el 3.23 % tiene un técnico y un 9.68 % no tiene ninguna formación académica.

Los resultados del estudio indican que del total de entrevistados, el 39 % de personas entre 27 a 29 años afirmaron no tener conocimiento sobre anticonceptivos, así como el 25.4 % de 23 a 26 años, un 18.6 % entre 15 a 18 años y 16.9 % de los 19 a 22 años.

Sin embargo, al desagregar los datos por municipio, en Zacatecoluca la tasa de desconocimiento es levemente mayor, con un 29.2 %, frente al 70.8 % que sí dice conocer los métodos para prevenir la concepción. En cambio, en San Luis la Herradura, el 75.8 % sí conoce sobre métodos anticonceptivos y el 24.2 % no.

El informe también detalla que las mujeres son quienes más han solicitado anticonceptivos en los establecimientos de salud pública, llegando al 66.3 %, frente al 33.8 % de hombres.

El motivo por el que algunas personas dicen no solicitan anticonceptivos son porque aseguran no tener una vida sexual activa (56.4 % mujeres y 62.5 % hombres), porque dice confiar en la decisión de su pareja (12.7 % mujeres y 4.2 % hombres); porque tiene una vida sexual activa, pero no usa ningún método anticonceptivo (16.7 % mujeres y 20 % hombres), por creencias religiosas (4.2 % hombres), entre otros.

El informe de Las Dignas también recoge por qué a los encuestados se les dificulta trasladarse a los centros de salud. En Zacatecoluca, el 8.3 % aseguró que el camino hacia el establecimiento es peligroso. “Mencionaron que para las adolescentes y jóvenes mujeres de las zonas rurales más lejanas existe el riesgo de enfrentar violencia sexual, puesto que en ocasiones deben transitar caminos desolados”, indica el documento.

Además, el 12.5 % dijo que el establecimiento de salud está muy lejos, el 10.4 % afirmó que el transporte público es insuficiente y al 68 % no se le dificulta.

En el caso de San Luis la Herradura, el 3 % respondió que el camino desde su vivienda hacia el establecimiento de salud es de difícil tránsito, permanente u ocasionalmente, debido a situaciones como derrumbes, deslaves, inundaciones, pendientes u otros, y al 97 % no se le dificulta.

La presidenta de Las Dignas, Larissa Villacorta, aseguró que aunque existe promoción de salud dentro de las comunidades, “la población joven se ve limitada por cuestiones económicas, por cuestión de movilización (...), también por la poca diversidad de métodos anticonceptivos enfocados hacia la población masculina”, afirmó.

Según el informe, de las personas que han solicitado anticonceptivos, por lo menos un 10 % percibió discriminación por causas religiosas, edad, posición económica, sexo y/o pertenencia a pueblos originarios.

“Muchas veces los jóvenes, cuando vamos a buscar métodos anticonceptivos, somos marginados y discriminados (...) porque en teoría, para ellos, no nos corresponde andar pensando en esas cosas”, explicó Elías Amaya, miembro de la Red de juvenAcción.

Villacorta aseguró que con el estudio pretenden dar cuenta de las necesidades de la juventud y que participe en la exigencia de sus derechos sexuales y reproductivos. Además, puntualizó que debido a la pandemia por covid-19, la mayor parte de los esfuerzos del Ministerio de Salud (MINSAL) se enfocaron en atender la emergencia y acciones como los derechos sexuales y reproductivos se vieron limitados.

Algunas de las recomendaciones de la organización es que el MINSAL fortalecezca el rol del personal promotor de salud de los municipios, a través preparación constante y actualizada que contribuya a su sensibilización; la dotación de recursos suficientes, ya que son estas las encargadas de llevar los servicios a los adolescentes y población de la zona rural.

También insta a garantizar la salud sexual y reproductiva mediante una amplia oferta de servicios y la disposición de métodos anticonceptivos para adolescentes y jóvenes en todos los niveles de atención.