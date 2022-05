Estudio revela misoginia en mensajes de la red Twitter

Más de la mitad de los comentarios que reciben en Twitter mujeres activistas, defensoras de derechos humanos, políticas o periodistas tienen contenido misógino y en el 28 % de esos casos las desacreditan, reveló un estudio realizado por la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA).

La organización presentó ayer los principales hallazgos del estudio "Cultura de violación, factores estructurales y culturales". ORMUSA analizó y dio seguimiento a contenidos publicados en Twitter, tomando como base textos con palabras como "vieja", "puta", "zorra", "feminazi", "estúpida", entre otras.

Después identificaron las cuentas de mujeres potencialmente víctimas de ataques misóginos, como feministas, defensoras de derechos humanos, periodistas, políticas y otras. También monitorearon las cuentas de las personas que comentaron con contenido misógino.

La búsqueda de los mensajes se realizó a partir de fechas relevantes, que incluyen conmemoraciones como el Día Internacional de la Mujer (8 de marzo) o la divulgación de noticias que tuvieron un alto impacto social.

En el análisis se obtuvieron 3,015 mensajes y en 1,546 de ellos, es decir el 51 %, se identificó contenido misógino y en el resto no, indicó la organización. De los más de 1,500 textos, el 42 % eran activos, es decir, iban dirigidos a una persona concreta, y el 58% eran pasivos porque apuntaban a varios receptores potenciales.

Tras desglosar los textos por categorías, encontraron que en el 29 % de los comentarios misóginos había contenido con estereotipos como "la mecánica de hombres, las mujeres en la cocina". En el 28 % se desviaba la atención del problema que exponían las tuiteras en las publicaciones analizadas, mientras que en el 27 % se las desascreditaba y en el 17 % evidenciaron violencia.

La cultura de la violación

Con la investigación, ORMUSA busca evidenciar cómo a partir de elementos cotidianos, como comentarios en Twitter, se contribuye a normalizar o justificar la cultura de la violación sexual contra las mujeres. Aunado a esto, las instituciones sostienen dicha cultura en el país, lo cual se ve reflejado en la cantidad de delitos contra las niñas y mujeres, agregó la entidad.

Según datos proporcionados por ORMUSA, provenientes de la estatal Encuesta Nacional de Violencia Sexual contra las Mujeres, el 63 % de las mujeres mayores de 15 años ha enfrentado violencia sexual a lo largo de sus vidas, pero el 94.7 % no buscó ayuda o denunció por considerarlo un asunto sin importancia o porque no confía en las instituciones.

La coordinadora del programa de Derecho a una vida libre de violencia para las mujeres de ORMUSA, Silvia Juárez, señaló que a lo largo de la vida de las mujeres, el ciclo de violencia no deja de ocurrir, ya que, según la encuesta, las mujeres mayores de 80 años representan el 8 % de violaciones en el país.

"Quiere decir que no te puede salvar el hecho de que ya no estés o que las violables sean solo mujeres bonitas, ¿por qué? Porque la violación no es un tema de deseo, es un tema de poder y de sometimiento", apuntó Juárez.

También indicó que parte de lo que contribuye al fomento de la cultura de violación es el poco acceso a la justicia.

El también estatal Informe Anual sobre Hechos de Violencia contra las Mujeres refleja que desde 2018 hasta 2021 se registran 20,728 denuncias. De estas, solo 12 % logró sentencias condenatorias.

"¿Cuáles son las campañas? ¿Qué dicen las campañas? ‘Alza la voz’, ‘Rompe el silencio’, ‘Ven y denuncia’; hay toda una campaña de invitarnos a eso, pero hay todo un escenario hostil", dijo Juárez.

Adilia de las Mercedes, especialista en la protección y defensa internacional de los derechos humanos, e invitada a comentar el estudio, explicó que actualmente las redes sociales son una fuente de descrédito importante para las voces de las mujeres y señaló que solo identificando prejuicios y estereotipos de género se podrá conocer cómo las redes sociales, e incluso los medios de comunicación, pueden estar colaborando con la propagación de la cultura de la violación.