Eugenio Chicas critica al FMLN y dice que grupo ligado a ALBA lo controla

El exsecretario de comunicaciones de la presidencia e integrante del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Eugenio Chicas, hizo una serie de críticas hacia el partido de izquierda.

Dejando claro que aún forma parte de la militancia del partido, mas no de la dirigencia, Chicas sostuvo que el FMLN no logra encontrar un punto de equilibrio que le permita recomponerse del declive electoral que sufrió en las dos últimas elecciones. El exfuncionario público dijo que la falta de acción por parte de la dirigencia se debe a que está controlada por un grupo de ALBA que también es afín al Gobierno actual.

“El grupo que controla la maquinaria institucional del partido es el grupo vinculado a ALBA, obviamente no ha mostrado hasta hoy interés de ejecutar transformaciones en el partido que vinculen a esta maquinaria política-electoral con las expectativas del país”, declaró Chicas en la entrevista Diálogo 21.

La fracción del FMLN quedó disminuida a cuatro integrantes tras las elecciones municipales y legislativas del 2021. El declive del partido ha sido pogresivo desde que en 2019 perdieron la elección presidencial y así terminaron dos períodos consecutivos al frente del Ejecutivo: el primero con Mauricio Funes y el segundo con Salvador Sánchez Cerén.

Chicas dijo que no ve que el FMLN tenga altas posibilidades de éxito para las elecciones generales del 2024. “Que el FMLN (tenga) expectativas de poder en el 2024, creo que no está planteado, al menos desde mi análisis. No lo veo configurado de esa manera”, sostuvo Chicas y agregó que dentro del partido hay resistencias para hacer cambios sustanciales que les permitan mejorar.