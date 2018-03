Eugenio Chicas no dará “ni flores ni chocolates” a Milena Calderón

Lee también

El secretario de comunicaciones de la Presidencia Eugenio Chicas dice que la petición de disculpa que el partido ARENA ha pedido solo es un "pretexto" para no volver a las mesas de diálogo."No es que si uno lleva flores ni chocolates, el catorce de febrero ya pasó. (...) Oportunamente pedí disculpas a doña Milena desde las propias redes sociales, desde los propios medios porque probablemente la frase les haya parecido pesada. (...) Esto no se trata de un pleito de pareja donde yo sencillamente me distancio, ¡no!, estamos hablando de temas de país", dijo Chicas en la entrevista Frente a Frente.Al inicio de la semana Chicas dijo en Canal 10 que el presidente de ARENA Mauricio Interiano mandaba a "segundones" a las reuniones con el Gobierno. Al secretario le genera problemas que la representación tricolor vaya solo en calidad de oyente a las reuniones y en el siguiente encuentro tampoco lleve propuestas.Tras las declaraciones de Eugenio Chicas, la diputada Calderón expresó que “Si fuera un caballero viniera a pedirme una disculpa personalmente”. "Le digo que no es él el que va a decidir quién va a una reunión. El partido es libre de decidir quién va a una reunión. En ARENA, será el COENA quien defina quien va a las diferentes reuniones, pero buscando, como siempre; la solución a los problemas que vive El Salvador", dijo Calderón.Las expresión "segundones" utilizada por Chicas también provocaron la reacción del jefe de fracción de ARENA, Alberto Romero, quien confirmó que no asistirán a ninguna reunión semanal con el presidente Salvador Sánchez Cerén, mientras Chicas no se disculpara públicamente por sus palabras.La mañana siguiente a sus declaraciones, Chicas pidió disculpas a través de su cuenta de Twitter a la diputada Calderón. Sin embargo, los parlamentarios del partido de oposición aseguraron que eso no es suficiente, por lo que exigen una disculpa personal por parte del funcionario.