¿Eugenio Chicas sigue ganando salario en CAPRES y el PARLACEN?

Una fotografía a la que LA PRENSA GRÁFICA tuvo acceso, muestra el puesto para el diputado Eugenio Chicas, quien también es el secretario de Comunicaciones de Casa Presidencial, en el Parlamento Centroamericano (PARLACEN).El Secretario dijo a finales de octubre de 2016, cuando fue juramentado en el cargo, que "inmediatamente" pediría el permiso a la junta directiva del PARLACEN y que dejaría que su suplente asumiera. Ante eso, surge la pregunta si Eugenio Chicas cumplió o no con lo que había asegurado. LA PRENSA GRÁFICA consultó al funcionario, a lo que él respondió que, en efecto, pidió permiso al PARLACEN para no desempeñar su función y que, en consecuencia, tampoco recibe viáticos ni salario por diputado de dicho organismo.El salario de Eugenio Chicas, según el portal de transparencia del GOES, es de $6 mil por ser el Secretario de Comunicaciones de Casa Presidencial. Siendo así, se encuentra entre los funcionarios a los que se les rebajará el sueldo por la medida de austeridad en la que ningún miembro del ejecutivo puede ganar más que el presidente de la República, esto es $5,181.72.