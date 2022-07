Evacúan a 12 personas a causa de las lluvias e inundaciones en San Salvador

Los habitantes de la comunidad Darío González, del barrio San Jacinto en San Salvador, se vieron afectados en la noche del lunes por las lluvias y posibles inundaciones, que obligaron a las familias a evacuar.

La Dirección General de Protección Civil informó que en la comunidad se evacuaron a un total de 12 personas de 4 familias, entre ellos 4 menores y 4 adultos mayores. Las personas fueron llevadas por equipos tácticos de emergencias, ejército y Cuerpo de Bomberos al albergue Iglesia Misión Cristiana Fuente del amor de Dios, en la misma comunidad.

Foto: LPG / F. Alemán

"Lo que hemos tenido es una onda del este que nos ha dejado diferentes precipitaciones en todo el país. Hemos estado en diferentes partes y hemos atendido otras emergencias como árboles caídos o drenaje de calles. Como sistema nacional estamos organizados atendiendo cada uno de las emergencias. Hoy por hoy no hay ningúna pérdida humana", mencionó el director de Protección Civil, Luis Amaya.

Foto: LPG / F. Alemán

Además, las autoridades monitorearon la colonia Santa Lucia, en donde las familias se negaron a ser evacuados. De igual forma, se reportó caídas de árboles tras la tormenta que cayó anoche en donde se registraron 55 a 60 milímetros de agua., en zonas como Apopa, San Salvador, Mejicanos, Bulevar Constitución, La Gloria, la 49 avenida Sur, Santa Lucia, y otros.

Foto: LPG / F. Alemán

"La dirección de albergues se hará cargo del los víveres y la casa. Esta vez nos hemos acercado a los habitantes para intentar evacuarlos y no quisieron. Es importante que hagan uso del Plan Invernal, estamos preparados para responder, lamentablemente en la Santa Lucía no quisieron evacuar. Tenemos un despliegue importante en todo el territorio. No hemos cambiado la alerta, se mantiene en amarilla para todo el territorio", expresó el ministro de Gobernación, Juan Carlos Bidegaín.