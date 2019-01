Evalúan plan de seguridad para unos 1,200 centros educativos públicos

El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (MINEDUCYT) en coordinación con el gabinete de Seguridad, se encuentra evaluando el plan de seguridad escolar para el año lectivo 2019, que abarcaría unas 1,200 escuelas públicas.

"Hemos estado trabajando (en) las escuelas con la Fuerza Armada y la Policía, para que en aquellas en que sea necesario mantener la seguridad perimetral, la vamos a tener. Pero lo que estamos denotando es que pueda disminuir unas 100 o 200 (escuelas en) que vamos a dejar nada más el patrullaje en el recorrido de la escuela a la casa", dijo el viceministro de Educación, Francisco Castaneda.

Agregó que el año pasado fueron 1,300 escuelas las que tuvieron presencia policial. "No es que la retiremos, sino que se cambia la modalidad: que estén (menos) en los portones o dentro de las escuelas, y más en las rutas escolares. Es decir, que (estén) más en las horas de entrada y de salida de los estudiantes", afirmó.

De acuerdo con el funcionario, las escuelas tienen ubicados los lugares de procedencia de los alumnos y Seguridad Pública tiene el mapeo de dónde están los puntos de más incidencia delictiva. "Lo que hacemos en este caso es que la seguridad perimetral disminuye, pero se aumenta en los corredores escolares e incrementamos la presencia de programas dentro de los centros educativos con el enfoque de atención psicológica, con enfoque de familia fuerte, atención psicosocial, la actividad deportiva y el arte y la música", explicó.

Destacó que el año pasado no reportaron asesinatos de estudiantes ni docentes. No obstante, esperan redoblar esfuerzos dado el incremento de hechos violentos en los últimos días. "La escuela debe estar fuera de este fenómeno tan triste, y con asesinar no vamos a resolver los problemas del país", dijo.

"Nuestra responsabilidad es que los estudiantes desarrollen sus actividades en un ambiente adecuado. Para lograrlo, nuestras instituciones de seguridad trabajarán de forma coordinada en todo el territorio nacional", afirmó el presidente de la república, Salvador Sánchez Cerén, en la inauguración del año escolar.

El problema de la violencia y acoso de pandillas es uno de los factores que incide en la deserción escolar.

"El año pasado tuvimos otra caída histórica, llegando al 0.9 % de deserción, que equivale alrededor de 12,000 estudiantes; de estos, 9,000 corresponden al sector público y alrededor de 3,000 del sector privado", informó Castaneda.

Educación asegura que han tenido una tendencia a la disminución en el tema de deserción escolar, pasando de 42,000 estudiantes hace tres años a 16,000 en 2017.