Evalúan proponer incremento de sanciones por quemados

El Ministerio de Salud (MINSAL) había registrado, en promedio, desde hace dos años una disminución de casos de niños quemados por productos pirotécnicos para la temporada de fin de año. Sin embargo, para las pasadas festividades se tuvo un repunte de menores de 18 años quemados por pólvora.“Esto puede tener diversas explicaciones: la orientación de las campañas, la menor responsabilidad de la gente, los hermanos lejanos que vienen y acostumbran reventar mucha pólvora porque allá (Estados Unidos) es completamente prohibido y se desahogan un tanto con eso... no se plantean las consecuencias que tiene acá para los niños lo que sucede con esto; también, en redes sociales todas las tarjetas navideñas que mandan son reventando pólvora: la gente debería medirse porque subliminalmente genera una cultura de reventar pólvora”, dijo el viceministro de Políticas de Salud, Eduardo Espinoza.Hasta el domingo por la mañana, Salud había contabilizado 132 quemados por pólvora, para la temporada de Navidad y Fin de Año anterior fueron 148.MINSAL había registrado hasta el 1.º de enero 64 menores de edad quemados por pólvora, mientras que la temporada anterior fueron 54. Contrario a ello, Salud ha registrado una reducción del número de adultos quemados por estos productos.LA PRENSA GRÁFICA le consultó a Espinoza si tendría que evaluarse de nuevo e incrementar sanciones. “Yo pienso que sí debería de haber ya una revisión sobre la base de todas las estadísticas que hemos acumulado desde que se está poniendo en vigencia la LEPINA, debería de haber ya una evaluación en varias circunstancias. Probablemente incrementar un poco más las penalidades para las fábricas ilegales, los que venden, rastrear un poco más y hacer algunas cuantas capturas ejemplificantes de gente que vende pólvora prohibida”, dijo el funcionario.El secretario de Vulnerabilidad y director de Protección Civil, Jorge Meléndez, recordó que en El Salvador la quema de pólvora se ha realizado por más de 100 años, algo que ha sido parte de una tradición especialmente para las festividades de Navidad y Fin de Año. Sin embargo, el funcionario dice que ahora cree que en el país “estamos preparándonos poco a poco para entender que debemos ser totalmente firmes con los niños: ahí sí podría ser la ley un poco más drástica para impedir el uso de la pólvora, sobre todo la explosiva, con los pequeños”.Las estadísticas del MINSAL revelan que aproximadamente uno de cada tres niños se ha quemado con pólvora prohibida. Espinoza explicó que los centros de salud cuentan con un formulario donde se detalla el tipo de producto pirotécnico que ocasionó la lesión, pero en él no se detalla si el mortero es permitido o no, por lo que harán esa modificación para tener el dato exacto.El viceministro recordó el caso de un adulto al que se le amputaron tres dedos al reventarle en la mano un mortero número 5, permitido por ley. “Eso demuestra que aunque esté permitido no deja de ser altamente peligroso... Si hubiera sido un niño le hubiera amputado la mano, con seguridad”, expresó.Muchos de los niños afectados por pólvora fueron llevados por los padres o por los responsables muy tarde a los centros de salud, ya que “a veces algunos padres, por temor a ser sancionados, capturados o reportados, no han llevado a los niños a consultar y las quemaduras se les infectan, se les agravan y ahí sí los llevan”, finalizó Espinoza.