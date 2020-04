Evangelina no pudo cobrar su subsidio de $300: "La señora bien molesta me dijo que ese dinero ya había sido retirado (por el Gobierno) porque yo nunca fui a retirarlo"

Evangelina Campos, de 48 años, confirmó que había salido beneficiada con el subsidio de $300 para alimentación otorgado por el Gobierno, pero nunca pudo cobrarlo. Según contó, la notificación en la página oficial de consultas para los beneficiados con el bono, le indicaba que podría retirarlo del 3 abril en adelante en las agencias bancarias autorizadas, y asistió a la más cercana en la fecha indicado. Asegura que ahí comenzó la odisea.

Evangelina reside en una casa alquilada en el barrio Concepción, de San Pedro Nonualco (La Paz), se dedica a lavar y a planchar ropa ajena y debido a la cuarentena domiciliar no ha podido salir a trabajar. Afirma que al llegar al banco le informaron que su nombre si aparecía como beneficiada, pero que no tenían dinero. Le dijeron que visitara otra agencia de un banco distinto, pero la respuesta fue la misma, por lo que llamó al CENADE y ahí le respondieron que era responsabilidad de los bancos entregarle el dinero. Recorrió las agencias bancarias durante varios días, pero no pudo cobrar su dinero. "La última vez que llamé (a CENADE) fue el lunes, pero ahí, la señora bien molesta me dijo que ese dinero ya había sido retirado (por el Gobierno) porque yo nunca fui a retirarlo", aseguró.

Sobre el caso, fuentes de del Ministerio de Economía, dijeron que el caso corresponde aclararlo a la Secretaría de Innovación de la Presidencia.