Evelin busca ser electricista para mejorar su economía

Evelin Elizabeth González viuda de Flores, de 49 años, es una usuluteca que durante la mayor parte de su vida se ha dedicado a diferentes oficios para ganarse la vida, entre estos el de la venta ambulante.

No obstante, en su afán de superarse, actualmente está formándose como electricista y piensa obtener su licencia para poder dedicarse profesionalmente a este oficio.

Evelin afirma que la mayor parte de su vida se ha dedicado a la venta de ropa y de lociones en el centro de la ciudad de Usulután, pero la llegada de la pandemia del covid-19 en 2020 la obligó a reducir su jornada de venta, lo que afectó considerablemente sus ingresos económicos.

Como toda emprendedora y comerciante, ella siempre está en busca de oportunidades que le permitan seguir llevando el sustento a su hogar.

Es así como este año decidió inscribirse en un curso impartido por el Comité Municipal de Prevención de la Violencia (CMPV), de Usulután.

Llegó interesada en asistir a un taller de cosmetología, pero al final decidió inscribirse en el curso para ser electricista.

"Me dije : ‘¿Por qué no aprender este oficio?’ y me fue gustando", afirma.

"Es algo que cuesta, pero no es imposible. Como mujeres podemos cumplir lo que nos proponemos. Las necesidades son grandes y eso es lo que nos obliga a aprender algo nuevo. Somos capaces de lograrlo", aseveró al referirse al oficio que está aprendiendo y que es principalmente realizado por hombres.

En el taller, ella es parte de grupo de 18 participantes, 17 de los cuales son hombres. El curso es gratuito y tras cumplir con su aprendizaje y pruebas requeridas los estudiantes podrán obtener su licencia de electricistas certificados.

"La idea es obtener la licencia. Llevo siete años de ser viuda y desde ese entonces me ha tocado valerme por mi propia cuenta", explicó. Aunque sus dos hijos ya son adultos, ella siempre busca la manera de obtener sus propios ingresos, agregó.

Fredy Argueta es compañero de Evelin en el curso y dice que es una mujer con capacidad de aprender y siempre tiene disposición para hacerlo.

"Le pone esmero, es inteligente y la apoyamos en lo que sepamos. Es un orgullo que tenga el valor de aprender porque no mucha mujeres quieren aprender este oficio y ella así conseguirá mejorar su economía", expresó Argueta.

Evelin çontó que al graduarse del taller pretende llevar junto a su negocio de venta de ropa el oficio para obtener más ingresos económicos. En un futuro, si todo le va bien, la comerciante no descarta dedicarse de lleno al trabajo como electricista.

Trabajo. Desde hace al menos 20 años, Evelin se dedica a la venta de ropa de hombre y mujer de forma ambulante en Usulután.