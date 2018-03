Ex PPI irá 80 años preso por violar a tres de sus hijas

Lee también

Un exagente de la División de Protección de Personalidades Importantes (PPI) de la Policía Nacional Civil (PNC) fue condenado por el Tribunal de Sentencia de Zacatecoluca (La Paz) por violar a tres de sus cuatro hijas menores de edad. El hombre, identificado como R. C. R., de 38 años, fue condenado a 80 años de prisión por el delito de violación en menor e incapaz.Según las autoridades, el sujeto manifestó durante el proceso que violó a sus hijas “porque no iba a estar dándoles crianza para que fueran de otros hombres”. De acuerdo con el reporte policial, el exagente fue capturado en marzo del año pasado en un cantón del municipio de Santiago Nonualco (La Paz).“A mí me costaban sudor y trabajo, por eso yo tenía que aprovechar primero”, afirmaron las autoridades que manifestó el ahora condenado, y detallaron que el expolicía comenzaba a abusar de sus hijas cuando estas cumplían los 10 años, y que el agravio sucedió durante varios años.El hombre fue denunciado por un familiar de las menores al darse cuenta del abuso. La vista pública (juicio) en su contra se desarrolló el jueves anterior en el referido tribunal.La Asamblea Legislativa aprobó en 2015 una reforma al Código Penal y estableció que los delitos sexuales contra personas menores de edad no prescribirán; es decir que el delito se mantendrá vigente y se podrá perseguir, juzgar y condenar en cualquier momento, sin tener en cuenta el tiempo transcurrido desde que se cometió.Los diputados del congreso dictaminaron que los delitos contra la libertad sexual de las personas menores de edad son “dolosos”; o sea “que el sujeto actúa con conocimiento y voluntad”.En otro caso, V. H., de 37 años, fue condenado por el Juzgado de Sentencia de Usulután a 26 años y seis meses de cárcel por haber violado a su hija durante tres años.La fiscalía indicó que el hombre aprovechaba cuando su esposa iba a lavar a un río de una de las colonias de la ciudad para cometer los abusos contra la menor en su casa. Las violaciones ocurrieron desde que ella tenía 10 años.“Ella le contó a un familiar y exactamente el 10 de mayo de 2015 fue a interponer la denuncia, por lo que se comenzó el procedimiento para emitir la orden administrativa de captura. La menor era amenazada por su padre que si contaba algo le iba a hacer daño a su hermana menor y a su mamá, por lo que ella tenía miedo”, indicó una fiscal que llevó el caso.La fuente mencionó que la madre de la menor desconocía de los abusos a su hija, por lo que al enterarse denunció el caso.