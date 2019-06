Ex alcalde de Apopa benefició a esposa con fondos públicos, dice Fiscalía

La esposa e hijo del ex alcalde de Apopa, Elías Hernández, fueron capturados junto a otras 12 personas por delitos de corrupción como cohecho y soborno, informó este lunes la Fiscalía General de la República (FGR).

María Evelinda Serrano

María Evelinda Serrano de Hernández, la esposa, está acusada de fraude procesal, soborno, negociaciones ilícitas y peculado. Según la Policía Nacional Civil (PNC), la información financiera está en evaluación y será la Fiscalía la que determine el monto defraudado, pero calculan que sobrepasa los “cientos de miles de dólares”.

La PNC dijo que los fondos fueron extraídos de programas de inversión social y del Programa de Apoyo Temporal al Ingreso (PATI). “Esos proyectos fueron utilizados para transacciones fraudulentas para beneficiar a la esposa del ex alcalde”, dijo el comisionado Juan José Cruz.

El hijo de ambos, Darwin Elías Hernández Serrano, está señalado por fraude procesal y soborno.

Darwin Elías Hernández Serrano

El ex alcalde, que fue capturado en junio de 2016 y fue procesado por homicidio tentado y agrupaciones ilícitas, será intimado con una nueva acusación por negociaciones ilícitas y peculado.

Otras doce personas fueron capturadas este lunes de un total de 22 órdenes de detención que debían ejecutarse. Uno de los arrestados es el abogado Juan Ramón Rivas Menjívar, acusado de fraude procesal, soborno, uso y tenencia de documentos falsos y cohecho activo. La abogada Diana Carolina Rivas Santos, hija del primero, también fue capturada por soborno y cohecho activo.

Juan Ramón Rivas

Diana Carolina Rivas

La Fiscalía expuso en julio del año pasado que el hijo del ex alcalde y el abogado defensor Juan Rivas, mantuvieron comunicación con un testigo protegido que desapareció y no llegó a declarar en el juicio en el que el ex alcalde era procesado por homicidio tentado. El exfuncionario resultó absuelto de este delito en julio del año pasado.

Además, aunque Hernández se convirtió en febrero de 2018 en el primer funcionario condenado por favorecer a pandilleros con fondos municipales, la Cámara Especializada de lo Penal anuló la pena de 12 años en agosto del mismo año y ordenó que se repitiera el juicio.

Hernández es parte de la lista de salvadoreños corruptos elaborada por el Departamento de Estado de Estados Unidos (EUA). En esta se encuentran otras figuras políticas como los expresidentes Elías Antonio Saca y Mauricio Funes.

Otros capturados

El Fiscal activo de la Oficina Fiscal de San Marcos, Wagner Roberto Alas Ramos, fue capturado por "revelación de hechos, actuaciones o documentos secretos por empleado judicial, en modalidad de concurso ideal para cometer el delito de cohecho propio". Por este mismo delito fue capturada Ana Gloria Recinos Díaz.

Wagner Alas

Ana Gloria Recinos Díaz. Foto: Cortesía

Además, fue detenido el médico Leo Román Estrada Medrano, quien extendía constancias médicas falsas en una clínica que administraba. Será procesado por falsedad ideológica.

Leo Román Estrada

Luis Monge

Otros capturados son Luis Fernando Monge Menjívar, por falsedad ideológica y cohecho activo y Miguel Arcenio Alfaro Tobar, por negociaciones ilícitas y peculado.

Miguel Alfaro

René Arístides Fuentes Pérez, Carlos Antonio Nolasco Pérez y Rosa María García de Gutiérrez serán acusados de cohecho activo.

René Fuentes

Carlos Nolasco

Rosa María García

Mientras, Salvador González Juárez y Martha Maura García Rivas están señalados de cohecho propio. Ella es la jefa del Registro del Estado Familiar de la Alcaldía de Suchitoto.

Salvador González

Marta Rivas

La Fiscalía dijo que se ha iniciado un registro con prevención de allanamiento en dicha comuna para incautar documentación relacionada con los detenidos. Se realizan registros desde las 4:00 de la madrugada en otros inmuebles que no han sido detallados.

A primeras horas de la mañana de este lunes, el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Rogelio Rivas, anunció que la Policía Nacional Civil (PNC) había realizado detenciones “relacionadas a hechos de corrupción” y que las daría a conocer “en unas horas”.

Destacó que son “las primeras capturas” de la PNC tras el cambio de autoridades. Desde el domingo, el nuevo director general es el comisionado Mauricio Arriaza Chicas, quien antes era subdirector de Áreas Especializadas de la PNC, jefe de la región metropolitana y de la División Antinarcóticos (DAN).