Ex director del Idhuca: "Si han tomado como base el testimonio de Walter Araujo lo que han hecho es una changoneta"

El exdirector del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (Idhuca), Benjamín Cuéllar se pronunció este sábado 12 de marzo sobre la resolución de la audiencia inicial en el caso jesuitas y aseguró que sí la Fiscalía General de la República (FGR) ha basado su acusación y la petición de la detención para el expresidente Cristiani en el testimonio del ex candidato para diputado por el partido Nuevas Ideas, Walter Araujo, podría tratarse de una "changoneta".

"Si esa es la base para la acusación, entonces lo que están haciendo es una changoneta y lo que quiero y por lo que siempre trabajé acá en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en España fue para que se establezca la verdad, que se imparta justicia y se repare el daño a la sociedad salvadoreña", dijo Cuéllar.

Cuéllar además dijo ex presidente de la República, Alfredo Cristiani, quien ha sido acusado de omisión en el delito de asesinato, no dio la orden ni estuvo en las reuniones en las que se planeó la masacre.

"Desde hace 30 años empecé a trabajar el caso y esperaba que se hiciera esto pero con lo que ocurrió ayer que salen acusando a Cristiani y de que decretan orden de detención por ser el autor intelectual ahí si no estoy de acuerdo, porque Cristiani no dio la orden, no estuvo en las reuniones que se decidió asesinar al padre Ellacuría sin dejar testigos", dijo Cuéllar.

El que fuera director del Idhuca por más de 20 años también se ha mostrado preocupado en el uso de las instituciones para fines políticos.

"A mí lo que me preocupa es que se sigan usando las instituciones para fines políticos partidistas, antes se usaron para proteger a unos, ahora me da la impresión que están usándolo para aplastar a otros", indicó.

Ayer, el juez Tercero de Paz de San Salvador, José Alberto Campos decretó la instrucción formal en el proceso con detención provisional contra seis de los vinculados a la masacre de seis sacerdotes jesuitas y dos de sus colaboradoras, un hecho ocurrido en noviembre de 1989 en las instalaciones de la UCA.

Al ex mandatario el juez le decretó la detención por el delito de comisión por omisión en el delito de asesinato. "No queda más que decretar la detención en contra de esas personas (refiriéndose a Cristiani), porque no se presentaron al juzgado y no enviaron abogados", dijo el juzgador durante la lectura de la resolución.

Los otros acusados que pasaron a instrucción con la orden de ser capturados y guardar prisión de forma provisional son: Rodolfo Parker, por el delito de fraude procesal y encubrimiento personal; Nelson Iván López, por el delito de asesinato; Joaquín Arnoldo Cerna Flores, por cómplice en el delito de asesinato; y Óscar León, por fraude procesal y encubrimiento personal.

Otros que están siendo acusados en el proceso pero a diferencia de los primeros el juez les decretó medidas alternas a la detención son Juan Rafael Bustillo, Carlos Camilo Hernández, Juan Orlando Zepeda y Manuel Ermenegildo Rivas. Los primeros dos fueron favorecidos por el juez porque se presentaron a la audiencia inicial de forma voluntaria, mientras que los otros tres debido a problemas de salud que lograron demostrar.

Por su parte, el juez decretó la instrucción formal pero sin ninguna medida alterna a la detención para el general Rafael Humberto Larios quien era ministro de Defensa cuando ocurrió la masacre, el juzgador señaló que según la acusación de Fiscalía, la participación del imputado en los hechos no está clara.