Ex embajadora Aponte: Bukele se excedió en manejo de la pandemia

La ex embajadora de Estados Unidos en El Salvador y ex Subsecretaria de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Mari Carmen Aponte, considera que el manejo de la pandemia hecho por el Presidente de la República, Nayib Bukele, fue excesivo y no respetó completamente los derechos de los ciudadanos.

En una entrevista telefónica en la radio 105.5, Aponte dijo que, al principio, la administración de Bukele "lo hizo muy bien"; sin embargo, luego "se complicó" y se notaron "que habían unas tendencias a excederse y no tener en mente los derechos civiles" al no haber un balance entre la Salud pública y los derechos.

A juicio de la ex diplomática, el arresto de ciudadanos que violaban la cuarentena domiciliar y la confrontación con la Corte Suprema de Justicia, causó un daño al pueblo salvadoreño y a la imagen internacional del presidente Bukele que "empezó a verse con tendencias autocráticas".

"Esta confrontación causa mucha confusión internamente sobre quiénes son las ramas con autoridad y ningún confrontamiento de esta índole deja de ser desapercibido por la comunidad internacional", señaló Aponte.

En cuanto a las relaciones de El Salvador con Estados Unidos, la ex embajadora considera que, por el momento, ambos países están muy ensimismados en el manejo de la pandemia de covid-19 por lo que "hay estabilidad" y esta se mantendrá mientras se detenga el flujo de migraciones ilegales a la frontera estadounidense.

