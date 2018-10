Ex fiscal general, acusado de seis nuevos delitos

Esposado de las muñecas y sentado en una sala del centro judicial. Así escuchó el ex fiscal general Luis Martínez, ayer por la mañana, los nuevos cargos en su contra, en el marco de la Operación Corruptela, como le llama la Fiscalía General de la República (FGR) a la investigación con la que intenta probar que el exfuncionario "vendió justicia" a cambio de dádivas y dinero, además de la supuesta sustracción del patrimonio de la institución durante su gestión.

Eran las 7:48 de la mañana cuando los fiscales le hicieron saber a Martínez que está acusado de otros seis delitos vinculados a una red de corrupción judicial: lavado de dinero, peculado (desvío de dinero), negociaciones ilícitas, soborno, falsedad documental y por omitir investigaciones.

El fiscal general, Douglas Meléndez, dijo el martes pasado que su antecesor "corrompió y prostituyó" la FGR durante su administración. Esa corrupción, según la actual Fiscalía, estuvo orientada en dos vías: por un lado, en recibir dádivas y dinero en efectivo a cambio de impunidad, y por otra parte, a saquear el patrimonio de la institución con el apoyo de colaboradores, entre ellos, exgerentes y exjefes.

Los cargos que le fueron leídos ayer a Martínez se suman a los tres que ya enfrenta, siempre asociados a una corrupción en el sistema de justicia: omisión de investigación, enriquecimiento ilícito y revelar el contenido de escuchas telefónicas en un caso contra el sacerdote Antonio Rodríguez, conocido como padre Toño.

Precisamente por este último caso en su contra es que el exfiscal estaba ayer en el Centro Judicial Isidro Menéndez, de San Salvador, como parte del segundo día de la audiencia preliminar. La FGR lo acusa de haber revelado el contenido de conversaciones privadas del sacerdote Rodríguez para chantajearlo en el marco de la tregua entre pandillas.

Delitos imaginarios

Tras ser notificado, el ex fiscal general pidió la autorización al juez que ventila su causa para "ofrecer una conferencia de prensa", algo a lo que el juez Mario Mira avaló.

Martínez llegó al estrado, sacó un cuaderno de una bolsa plástica donde portaba artículos de aseo personal y lo acomodó, con dificultad por estar esposado, sobre el escritorio.

"Solo voy a leer unas palabras, van a disculpar. Incluso mis abogados han insistido en que no lo realice, pero por respeto a muchas familias que están sufriendo en este momento y por respeto a los salvadoreños, porque creo que el pueblo salvadoreño merece respeto, y mentir miserablemente no se lo merece El Salvador", dijo frente a cámaras de televisión, micrófonos y grabadoras.

Luego, posó las manos sobre el cuaderno abierto y leyó: "He tenido un largo recorrido hacia la verdad y la justicia, siempre he estado dispuesto a hacerle frente a todos los problemas, nunca he dudado que cuando llegara este momento, predominaría la verdad y la justicia frente a las repugnantes mentiras, y recuperaría la libertad".

Agregó que los casos en su contra "son juicios de odio y venganza", para después decir: "Otra vez estoy frente a una desenfrenada persecución política", y catalogó las acusaciones en su contra como "delitos imaginarios".

Dijo que se responsabilizaba por los "errores cometidos", pero "no son constitutivos de delitos" porque "solo quienes no trabajan no se equivocan" . Agregó: "Estoy más tranquilo en este banquillo y con mi conciencia más limpia que el fiscal general en la silla, la cual se la dejé muy grande".

Se declaró "inocente" y dijo que "más inocentes son los otros afectados". Tardó 3:29 minutos en leer el comunicado que tenía preparado.

No quiso contestar preguntas de los medios de comunicación, cerró el cuaderno al tiempo que dijo "solo eso, no voy a responder", al escuchar las interrogaciones sobre las acusaciones que recién le habían leído los fiscales de la Unidad Antilavado.

La Fiscalía tiene programado presentar hoy la nueva acusación contra Martínez, donde además involucra al expresidente Mauricio Funes, al prófugo Enrique Rais, exjefes fiscales y particulares por la compraventa de impunidad.