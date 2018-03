Ex fiscal general está recluido en Mariona junto a expresidente Saca

Lee también

El director general de centros penales, Rodil Hernández, confirmó ayer que el exfiscal Luis Martínez fue trasladado el martes pasado por la mañana desde el penal de Metapán hacia el penal La Esperanza, mejor conocido como Mariona, y ubicado en San Salvador.“Ayer (martes) fue trasladado el exfiscal hacia el sector 9 del penal La Esperanza. En ese lugar también están los imputados del caso remuneraciones (clientes de supuesta red de trata) y del caso del expresidente (Antonio) Saca”, dijo Hernández.El ministro de Justicia y Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, agregó que la razón por la que el exfiscal fue trasladado hacia Mariona es para resguardar su integridad física, ya que el sector donde se encuentra fue habilitado para garantizar la seguridad de imputados que fueron funcionarios o figuras públicas.“El traslado del exfiscal Luis Martínez obedece a las órdenes del juez, que señaló que tenía que estar en un penal donde su integridad física fuera resguardada. En ese sector donde se encuentra no hay privilegios, solo las condiciones de seguridad. Él tiene los mismos derechos que los demás, como las visitas profesionales o familiares”, dijo.El ministro también aseguró ayer que es falsa la información que circuló sobre una supuesta golpiza al exfiscal cuando llegó al penal de Metapán. De acuerdo con el ministro, el exfiscal no tuvo ningún altercado con los imputados relacionados con el caso del exdiputado Wilber Rivera, vinculado al narcotraficante Jorge Ulloa Sibrián.“No tenemos ninguna información de que el exfiscal fuera golpeado o amenazado mientras estuvo en el penal de Metapán. En ese penal hay personas que fueron condenadas mientras Martínez era el fiscal y sabemos que por esa razón en ese lugar podría ser muy vulnerable, pero no lo hemos trasladado por amenazas”, aseguró el ministro.