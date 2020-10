Ex fiscal sale de prisión

El ex fiscal Julio Arriaza recuperará oficialmente hoy su libertad después de permanecer dos años en prisión preventiva como parte de las investigaciones del caso "Corruptela".

El ex jefe de la División de Intereses del Estado ha sido acusado junto al ex fiscal general Luis Martínez de formar una red de corrupción dentro de la FGR para beneficiar a personas como el ex presidente Mauiricio Funes y el empresario Enrique Rais. A partir de hoy seguirá el proceso con medidas sustitutivas.