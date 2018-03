Ex fiscalgeneral recluido en penal de Metapán

Lee también

El ex fiscal general de la República Luis Martínez amaneció hoy en el centro penal de Metapán, luego de que la Policía ejecutó una orden de recaptura en su contra, ya que es acusado de ser parte de una estructura que fabricó pruebas en un proceso judicial.“Es responsabilidad de Centros Penales mantener mi integridad física en el penal. He metido a mucha gente en la cárcel”, expresó Martínez antes de ser trasladado a la cárcel. Sus defensores comentaron que no están de acuerdo con la decisión del juez, pero que la respetan porque esa cárcel, con un espacio especial para funcionarios y policías procesados, cumple con las condiciones mínimas de seguridad.Martínez es acusado de los delitos de omisión de investigación y fraude procesal, junto al empresario Enrique Rais, quien es procesado por falsedad ideológica, fraude procesal y cohecho activo. Rais permanece prófugo desde el pasado jueves cuando la cámara ordenó su recaptura y la de cinco personas más: el exjuez de Paz Romero Aurora Giammattei, Mauricio Antonio Álvarez, el abogado Wilfredo Ernesto Gutiérrez; el jefe exfiscal Julio Arriaza y Hugo Blanco Rais, quienes al cierre de esta nota no habían sido capturados.El extitular de la Fiscalía dijo, como muchos de los detenidos por actos de corrupción, que su captura es una persecución política: “No temo por la gente que metí a la cárcel. No temo, por eso me entregué. Tengo dignidad, esto es una persecución política”.El Juzgado Octavo de Instrucción de San Salvador giró ayer las órdenes para que la Policía Nacional Civil (PNC) detuviera a los siete acusados y así darle cumplimiento a la resolución que un día antes firmaron los magistrados de la Cámara Primera de lo Penal.Fuentes judiciales informaron que Martínez fue capturado en la colonia San Francisco. El exfiscal, sin embargo, insistió en que fue él quien buscó a la PNC para entregarse. “Porque soy inocente me entregué este día (ayer) en la mañana a las autoridades. Estaba en una casa de la colonia San Francisco”, aseveró Martínez, antes de ingresar a la oficina del juzgado.Otras fuentes relacionadas con el caso aseguraron que el ex fiscal general se encontraba escondido en la vivienda de un amigo. El exfuncionario también tiene un proceso abierto por divulgación de escuchas telefónicas.En octubre de 2016, según consta en el expediente del caso, el empresario Enrique Rais pidió al Juzgado Octavo de Instrucción que le concedieran un permiso para viajar a Ginebra, Suiza, el 31 de ese mes, para firmar un crédito para el financiamiento de un proyecto. “Me han informado vía telefónica que necesitan urgentemente mi presencia para proceder con la firma respectiva, la que de no llevarse a cabo me traería graves repercusiones”, aseguró entonces el empresario.El juzgado denegó la solicitud porque hasta ese momento tenía medidas sustitutivas en las que claramente se estableció que no debía salir del país.Claudia Herrera rindió ayer su declaración como víctima y testigo ante la Unidad de Crimen Organizado de la Fiscalía General de la República (FGR). Declaró contra Rais y el ex fiscal general. Esa declaración será incorporada como prueba en el Juzgado Octavo de Instrucción de San Salvador.La Fiscalía sostiene que Rais y Martínez, junto con otros acusados, fabricaron pruebas para afectar a Herrera en un caso en el que ella fue acusada de amenazas en perjuicio del empresario y su sobrino, Hugo Blanco Rais, otro de los prófugos.La investigación fiscal señala que Wilfredo Ernesto Gutiérrez, uno de los abogados acusado de ser parte de la estructura, contactó a Néstor Recinos Chicas, cuando este era psicólogo de Medicina Legal, para que alterara un peritaje a favor de Rais.Ayer, Herrera prefirió no revelar mayor detalles sobre su testimonio; sin embargo, dijo: “También estoy aquí para pedir justicia y que el caso no quede impune”. En noviembre pasado, el Juzgado Tercero de Sentencia de San Salvador sobreseyó a la acusada del delito de amenazas, debido a que la FGR no presentó pruebas suficientes en su contra. De hecho, la parte acusadora prefirió no presentar el peritaje psicológico en el que se estableció que Rais sufría de ansiedad.