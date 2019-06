Ex funcionarios crearon asociación para seguir administrando tiendas de Penales: los denunciarán en Fiscalía

El director general de Centros Penales Osiris Luna dijo que el presidente Nayib Bukele le ha encomendado “realizar auditorías minuciosas” para esclarecer el uso de los fondos generados en las cárceles a través de las tiendas institucionales y la elaboración de productos por parte de los internos.

Luna explicó que los casi $14 millones que se generan anualmente de las tiendas y que antes eran administrados por Centros Penales ahora están a cargo de una asociación creada por el ex ministro de Justicia y Seguridad Mauricio Ramírez Landaverde y el ex director de Centros Penales Marco Tulio Lima con el nombre ASOCAMBIO, que es la abreviación de la “Asociación Yo Cambio”.

Luna dice que este cambio “inusual” pasó a finales del año pasado. “Ellos crean esta asociación, pasan estos $14 millones… es como que yo director diga ahorita ´no quiero administrar estos $14 millones, se los voy a dar a esta asociación que lo administre´”, dijo.

Según el diario oficial del 28 de agosto de 2018, el presidente de ASOCAMBIO es Ramírez Landaverde; el vicepresidente es el ex viceministro de Seguridad Raúl Antonio López; el ex director de Penales Marco Tulio Lima tiene el cargo de secretario; como síndico se encuentra el director jurídico del ministerio de Seguridad José Roberto Nochez Melara; Flor de María Hernández Alfaro es tesorera; como primer vocal se nombró a Luis Alonso Barrera Peñate y como segundo vocal a Orlando Elías Molina Ríos.

Según esto, ASOCAMBIO se encarga de “financiar, promover, desarrollar y administrar las tiendas institucionales en los centros penitenciarios, centros de detención menor y granjas penitenciarias para generar fondos en beneficio de la población privada de libertad y la administración de la penitenciaría”. Además, se encarga de apoyar a los penales en la “contratación de personal médico, técnico y administrativo para cubrir las necesidades de los privados de libertad”.

El ministro de Seguridad Rogelio Rivas dijo en Twitter este miércoles que denunciarán ante la Fiscalía a los exfuncionarios vinculados a la organización ASOCAMBIO que maneja los fondos de las tiendas de Penales.

Pronto daremos a conocer nombres de ex funcionarios vinculados a la "ONG" que maneja estos fondos y lo denunciaremos en la @FGR_SV. https://t.co/jHijGDXxyJ — Rogelio Rivas (@RogelioRivasSS) 26 de junio de 2019

“Cuando pasa eso nosotros prácticamente no tenemos los datos, porque ya es externo, ya es una organización no gubernamental que maneja el dinero de todas las tiendas”, dijo Luna. Agregó que ahora, es Centros Penales quien tiene que solicitarle a ASOCAMBIO que “apoyen en algunas cosas”.

“Eso no es ni ético ni moral, y es esperaría que no se haya cometido ninguna ilegalidad. Pero sí, se están haciendo las auditorías necesarias para esclarecer esos fondos”, aseguró. “Ahí hay dinero en esa asociación que le corresponde a la Dirección General de Centros Penales, pero no lo hemos querido tocar hasta que se esclarezca el uso de esos fondos”, añadió.

Luna explicó que los empleados de las tiendas de Centros Penales fueron obligados por la administración anterior a renunciar bajo amenazas de que si no lo hacían no los recontratarían. Cuando los contrataron ya no fue bajo una planilla con Centros Penales sino con ASOCAMBIO.

Además de eso, el nuevo Gobierno descubrió que ASOCAMBIO funcionaba en un local propiedad de Centros Penales y utilizaban vehículos nacionales. “Lo primero que hicimos fue quitarle los vehículos que tenían, ¿cómo un Estado puede dar a una empresa, una organización prácticamente? No se puede”, dijo Luna este miércoles.

Aseguró que realizarán investigaciones para verificar que ASOCAMBIO no tenga plazas fantasmas ni que “exista personas que lleguen a cobrar grandes sueldos”. “Vamos a revisar la planilla minuciosamente, pero el empleado honrado debe estar tranquilo”, aclaró. Dijo que ASOCAMBIO tiene entre 300 y 350 empleados.

Bukele dijo la semana pasada que harán una depuración en Centros Penales para quitar a empleados que puedan estar colaborando con los reclusos para introducir objetos prohibidos o pasar mensajes. Luna no aclaró si Centros Penales tendría la potestad de aplicar el mismo filtro a los empleados de las tiendas institucionales contratados por ASOCAMBIO.