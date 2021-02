Ex precandidato de NI expresó apoyo a alcalde Miguel Pereira

Arturo Castellón, quien participó como precandidato a la alcaldía de San Miguel por el partido Nuevas Ideas , brindó una conferencia de prensa junto a otro grupo de militantes el día de ayer para brindar su apoyo al actual candidato a la comuna por el partido FMLN Miguel Pereira

Castellón destacó que esta decisión ha sido tomada debido a que no están de acuerdo con la imposición que la cúpula del partido Nuevas Ideas hizo en este municipio al llevar como candidato al empresario Wilfredo Salgado, algo que ha generado división entre los militantes, pues no están de acuerdo con esta situación

"Si yo estoy apoyando a Miguel Pereira, es porque en Nuevas Ideas no tenemos candidato para la alcaldía de San Miguel, es así de simple y sencillo" dijo.

Agregó que en su momento la cúpula de Nueva Ideas le hizo el ofrecimiento de un cargo público para que este pudiera ayudar la candidatura de Salgado, sin embargo, el desistió de ello.

"A mí me ofrecieron un puesto allá en la cúpula como gobernador de San Miguel, pero me pidieron apoyo para una persona, para el candidato que iban a imponer y yo les dije que acá no vengo hacer parte de la corrupción" enfatizó.

Castellón explicó que el apoyo de este grupo de Nuevas Ideas no va hacia el FMLN si no a Miguel Pereira como persona, pero además también representa el apoyo de un grupo de empresarios salvadoreños radicados en Estados Unidos, con los cuales esperan poder efectuar proyectos a nivel de la zona oriental.

Por su parte el edil Miguel Pereira dijo agradecer por el apoyo que el partido Nuevas Ideas ha decidió brindarle para el próximo 28 de febrero.

"Agradecer el apoyo de Nuevas Ideas mucha de su militancia en una conferencia previa habíamos recibido su apoyo, ahora conversamos con Arturo Castellón y coincidimos en la visión de desarrollo para este municipio" dijo en referencia al apoyo recibido, también, el 13 de febrero pasado de parte de simpatizantes de NI.