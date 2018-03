Exalcalde de Apopa enfrentará juicio por tener piezas arqueológicas en su oficina

Lee también

El Juzgado de Instrucción de Apopa envió a juicio al exalcalde de ese municipio, José Elías Hernández, por el delito de infracción a las medidas de registro, control, circulación y protección de bienes culturales, ya que en su oficina tenía piezas arqueológicas que le pertenecen al Estado.Además, el juzgado también envió a juicio a uno de los empleados del exalcalde por portación ilegal de un arma de fuego. Ambos seguirán detenidos, mientras esperan la vista pública (juicio).La Fiscalía General de la República (FGR) también confirmó que el exalcalde fue sobreseído por el juzgado del delito de expresiones de violencia de género, ya que en el otro proceso judicial (que lo lleva el Juzgado Especializado de Instrucción B) se incluyeron las amenazas que supuestamente hizo el alcalde en contra de dos mujeres que desistieron de la acusación.“Las ofendidas revocaron la instancia particular, es decir, ya no autorizaron a la FGR para que continuara con el ejercicio de la acción penal. Por ello, al no haber víctimas no hay delito de amenazas”, explicó el fiscal del caso.Según informó la oficina de comunicaciones del Centro Judicial Isidro Menéndez, el 7 de junio del año pasado la Fiscalía realizó un allanamiento en las instalaciones de la Alcaldía de Apopa, donde los fiscales encontraron en el interior del despacho de Hernández una serie de piezas arqueológicas. En ese momento, las autoridades las incautaron para examinarlas y determinar si eran genuinas, y si las mismas estaban registradas como lo establece la ley.Tras un peritaje, especialistas determinaron que 16 piezas eran arqueológicas genuinas y que las mismas no poseen registro.El exalcalde también es procesado porque supuestamente brindó beneficios económicos a pandilleros, a cambio de bajar delitos.