Exalcalde de Apopa es condenado a prisión por relación con pandillas, pero fue absuelto del delito de homicidio

El Juzgado Especializado de Sentencia A de San Salvador condenó a 12 años de prisión alexalcalde de Apopa, Elías Hernández, junto con otras tres personas, que son el ex subgerente de medio ambiente de la alcaldía y dos cabecillas de pandillas ("Pachanga" y "Boliqueso"), por el delito de agrupaciones ilícitas, según se confirmó durante la lectura de la sentencia desarrollada este jueves por la tarde.

El juez, además, cambió el delito en contra del ex alcalde Elías Hernández, de organizaciones terroristas a agrupaciones ilícitas. La razón es porque el grupo pandilleril relacionado con el ex alcalde no causó alarma social, sino que hicieron todo en silencio.

Sin embargo, el juez determinó que el exalcalde fuera absuelto por delito de homicidio que también se le acusaba. Junto con el exalcalde de Apopa, otras 61 supuestos pandilleros fueron absueltos del delito de homicidio en contra de cinco personas, siempre por falta de pruebas científicas y documentales.

Según el juez del caso, la Fiscalía General de la República (FGR) no presentó prueba documental o científica que respaldara las acusaciones, limitándose únicamente a las declaraciones del testigo criteriado, quien acusó a Hernández de colaborar con los grupos de pandillas en sus homicidios.

De acuerdo con la acusación fiscal, los imputados planificaron y coordinaron con cabecillas de la pandilla Barrio 18 Revolucionarios el asesinato de un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) y de un colaborador eventual de la alcaldía de Apopa.

Durante el juicio, la Fiscalía presentó una serie de audios que revelaron la cercanía entre Hernández y los cabecillas de la pandilla del Barrio 18. Además, testigos aseguraron que la alcaldía organizó fiestas a beneficio de pandilleros.

En otra llamada, pandilleros hablaron sobre cinco plazas disponibles en la Alcaldía de Apopa. Esos puesto laborales, según la Fiscalía, fueron asignados a miembros del Barrio 18. El fiscal del caso detallaron que los cabecillas de pandillas le decían “maitro” a Hernández.

La Fiscalía aseguró durante el juicio que las escuchas telefónicas confirman las declaraciones de los testigos criteriados. Esos testigos aseguraron al Juzgado Especializado de Sentencia A de San Salvador la relación de confianza que existió entre el exalcalde y el Barrio 18. También aseguraron los beneficios que recibió la pandilla.