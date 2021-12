Exalcalde de San Martín renuncia a ARENA

El exalcalde de San Martín, Víctor Manuel Rivera, anunció su renuncia al partido ARENA, junto a otro concejal y seis miembros de la municipalidad. Todos aseguraron que en la actualidad en el partido "no existe ninguna dirección ni liderazgo".

"Es el momento de decir: pongo mi renuncia al ver que no hay una dirección, no hay un liderazgo, al ver que muchos alcaldes están deponiendo sus cargos, ya que no hay una apoyo, organización y eso desmotiva", mencionó Rivera al momento de hacer el anuncio.

Además Rivera dio a conocer algunos ejemplos de momentos en los que se sintió relegado por las autoridades del partido.

"En la campaña de febrero pasado recibimos un cheque sin fondos que no se ha solventado ni se solventará ahora que no hay rumbo a dónde dirigirse", expresó el exalcalde.

De esta manera Rivera se une a exdiputado José Andrés Hernández y al actual legislador Carlos Reyes (luego que fuera incluido en la Lista Engel) y al exacalde de Soyapango, Juan Pablo Álvarez.