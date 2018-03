Exalcalde de San Salvador asegura que ya pagó lo evadido a Hacienda

Lee también

José Alejandro Duarte Durán, quien fue alcalde de San Salvador, se presentó ayer al Juzgado Octavo de Paz de San Salvador para ser notificado debido a que la Fiscalía General de la República (FGR) lo acusa de evadir $37,521 en concepto de IVA.Sin embargo, después de finalizar la imitación, Ernesto Lemus, abogado del señalado, dijo que el jueves canceló la deuda y como evidencia presentó un recibo del Ministerio de Hacienda. “Ya se pagó. Vamos a venir a la audiencia pero el problema está resuelto. No creo que haya más preguntas porque ayer se pagó”, agregó el abogado defensor.Duarte, quien es hermano del ministro de Turismo, José Napoleón Duarte, no reportó impuestos al Ministerio de Hacienda cuando ejerció como representante legal de la empresa Rótulos Viales y Obras Civiles entre mayo y septiembre de 2012, según la FGR.Lemus señaló que su cliente no recibió información de su personal sobre la nueva forma de pago de impuesto que entró en vigor en ese año.“Hay actos involuntarios que una vez sucedidos no vale la pena repetir. Hubo un pequeño desfase administrativo contable, se había propuesto una forma de pago que no se comunicó al licenciado”, aclaró el Lemus.La fiscalía, además, dijo en su momento que habían contactado al acusado para resolver el problema; sin embargo, no hubo respuesta. Es por esta razón que solicitó la detención provisional del imputado.La defensa negó que esto haya ocurrido debido a que cuando fueron informados sobre la acusación, ambos decidieron ir a cancelar el monto pendiente.La audiencia inicial fue programada para el próximo martes a las 11 de la mañana.En esa diligencia, la defensa explicó que nuevamente presentarán el comprobante de pagó por lo que su cliente deberá quedar libre de acusaciones.Duarte fue alcalde de la capital durante 1982 y 1985. Luego de esto se convirtió en el organizador de la campaña política de su padre, José Napoleón Duarte, cuando ejerció como presidente de la república.