Exalcalde de Usulután en libertad con brazalete

El exalcalde de Usulután, Miguel Ángel Jaime, fue dejado en libertad mientras sigue el proceso en su contra por los delitos de organizaciones terroristas y peculado, informaron el Juzgado Especializado de Sentencia de San Miguel y la Fiscalía General de la República (FGR).

Según el reporte, Jaime quedó en libertad el 1 de julio, luego de que el pasado 20 de junio cumpliera dos años de encontrarse detenido en el centro penal de Metapán (Santa Ana).

"Quedó en libertad porque se le cumplió el plazo de dos años, entonces está con cese a la detención. Nosotros tenemos que hacer lo que la ley establece y en este caso no había sido condenado y se cumplieron los dos años, por lo que no lo podemos mantener detenido. Cuando está con cese a la detención, aunque la Fiscalía apele no se puede volver a capturar hasta que la sentencia agarre firmesa; eso quiere decir que deberá de pasar por todas las etapas de recurso.", detalló el secretario del juzgado.

La legislación salvadoreña establece que cuando una persona enfrenta una causa judicial no puede pasar más de 24 meses en detención provisional sin que un juez determine su culpabilidad o ratifique su inocencia. En caso de que expire ese período y no haya una resolución, el procesado debe recuperar su libertad.

Según la Fiscalía, los reos a los que se les vence el plazo de la detención deben recuperar su libertad y por lo tanto hay un riesgo de que se puedan fugar.

Al exalcalde le decretaron medidas sustitutivas a la detención, por lo que debe de usar un brazalete electrónico, presentarse cada 15 días a firmar al Juzgado Especializado de Sentencia de San Miguel, no cambiar de domicilio, acudir al llamado de las autoridades y la prohibición de reunirse o comunicarse con miembros de pandillas o personas relacionadas con el caso.

El Juzgado informó que el 60% de procesados se encuentran en libertad, incluyendo al exadministrador de los mercados municipales de Usulután, José Ricardo Cortez Campos. Además, la audiencia de vista pública se realizará del 15 al 19 de julio, en esta se va determinar si los procesados son condenados.

La captura de Jaime ocurrió el 20 de junio de 2017 a las 3:30 de la tarde, cuando se encontraba en una reunión en su despacho municipal.

Esa tarde la Fiscalía procedió a realizar allanamientos en las instalaciones de la comunA, relacionadas al mismo caso. Además, determinó que Jaime entregaba $2,000 mensuales a una pandilla con fondos obtenidos de impuestos a vendedores.

Las investigaciones fiscales indican que adquirió los compromisos supuestamente para que el grupo delincuencial lo apoyara en su candidatura para lograr la silla municipal, la cual ganó en marzo del 2015.