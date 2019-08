Exalcalde y 4 empleados van a audiencia hoy

La Fiscalía General de la República (FGR) presentó el pasado jueves en el Juzgado de Paz de Guacotecti, Cabañas, el requerimiento (acusación) en contra del exalcalde de este municipio, Medardo Antonio Méndez, y cuatro empleados acusados de peculado, malversación de fondos y falsedad ideológica, quienes fueron capturados el lunes anterior.

La audiencia inicial contra los cinco imputados se realizará hoy en el referido Juzgado. La Fiscalía ha solicitado la instrucción con detención contra el exalcalde y los otros detenidos. Según informes fiscales, los hechos que se les imputan a los detenidos ocurrieron en 2013, cuando el exalcalde Méndez solicitó dos préstamos para la perforación de un pozo y el mejoramiento de una piscina municipal.

De acuerdo con la investigación, el monto total desviado por el ex jefe municipal y los empleados fue de $241,977 de préstamos de dos proyectos, según FGR. "En el caso de la perforación del pozo, el (alcalde) no reintegró más de $25,000 y tampoco $2,000 en el mejoramiento de la piscina donde no se realizó la obra", detalló la fiscalía sobre el caso.

Indicaron que durante la ejecución de ambos proyectos se hicieron erogaciones sin contar con un acuerdo del gasto o aval del concejo municipal, emitiendo recibos a nombre de personas que no demostraron haber trabajado en las obras.

Añadieron que el 75 % del dinero desviado, que equivaldría a más de $134,000, salieron del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios (FODES).

Los empleados municipales implicados con el exalcalde son el ordenanza Luis Andrés Majano Arias, el exsíndico José Antonio Morales Villalobos, la ex secretaria municipal y jefa de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones (UACI) Sonia Maritza Méndez Saravia, y el supervisor de obra Joaquín Rigoberto Rivera Deras.

La orden de arresto contra los exfuncionarios fue emitida por la Unidad Penal de la Dirección de Intereses del Estado de la Fiscalía.