Exalcaldesa de San Miguel sepultada con protocolo covid-19

Miembros del Cuerpo de Agentes Municipales (CAM) de San Miguel hicieron guardia de honor en la entrada del cementerio de San Miguel, mientras ingresaba el feretro de la exalcaldesa María Alba Guevara de Rodríguez, conocida como niña Albita.

Los restos de Rodríguez fueron trasladados ayer por la mañana desde el Hospital Regional Militar. El sepelio se realizó con protocolos de covid-19, aunque la familia de la exfuncionaria afirma que ella no murió por el virus, dijeron que el personal médico les informó que debía ser enterrada como sospechosa de coronavirus.

"Sabemos que ella no falleció por covid-19, el diagnóstico que dan en la hoja de defunción aparece como sospechas de covid-19, pero las cosas son o no son, no se pueden basar en sospechas", expresó una pariente de la fallecida.

La profesora fue electa alcaldesa de San Miguel en 1985, con la bandera de Partido Demócrata Cristiano (PDC),

Previo al sepelio de la profesora, otros dos cuerpos también fueron sepultados en dicho cementerio y bajo los protocolos de covid-19. Uno de los cadáveres era el de una mujer de 80 años, quién había sido ingresada en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), la semana pasada, debido a una complicación por insuficiencia renal crónica, pero al morir, la familia también fue informada que era por sospechas del nuevo coronavirus.

"Ella ingresó por problemas renales y tenía un año de estar en diálisis, pero en el ISSS se contagió, están mezclando a los pacientes", comentó una familiar.