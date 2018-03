Examen psicológico para licencia de conducir iniciaría en marzo

Lee también

El viceministro de Transporte, Nelson García, dijo esta mañana que a partir de marzo implementarían el examen psicológico para obtener y refrendar la licencia de conducir, de la misma manera que realizan el examen teórico pero que contarían con especialistas en psicología para aplicar las pruebas.El anuncio de que se tendría que realizan un examen psicológico para obtener y refrendar la licencia fue dado en diciembre pasado, aunque aún no se detalla el costo que tendría el mismo. García expresó, sobre algunas críticas al respecto, que "no se busca sacar dinero, sino lo que se busca es cómo lograr abordar este tema que es grave para nuestro país", dijo en la entrevista de canal 10.Agregó que lo que buscan en reducir los accidentes de tránsito relacionados con conductas de irrespeto a la normativa de tránsito. "¿Cuál es el miedo del examen psicológico? De que si estamos aptos psicológicamente para poder conducir. ¿Por qué un conductor, sabiendo de que no puede conducir en doble línea amarilla, un motociclistas conducce ahí? ¿Por qué lo hace?", cuestionó García.Además de argumentar que tienen facultades legales para implementarlo, dijo que hicieron algunos exámenes psicológicos cuando se contrató personal para el Sistema Integrado de Transporte del Área Metropolitana de San Salvador (SITRAMSS)."Uno se lleva sorpresas cuando termina viendo los exámenes psicológicos. Porque hoy que hicimos las contrataciones para el tema del SITRAMSS hicimos pruebas psicológicas y ahí aparecían personas que uno las ve personas normales, pero ya psicológicamente expresan otras cosas", comentó.En cuanto a los datos de accidentes, el 2016 cerró con 1,208 personas fallecidas. "En términos numéricos es más o menos 62 accidentes al día, que es lo que estamos teniendo en este momento; 27 personas lesionadas diarias y están muriendo en el orden de 3.4 personas al día. Mueren en motocicleta dos personas cada tres días", dijo García.Del 1 al 4 de enero de 2017, la división de Tránsito de la PNC reporta 194 accidentes, 17 fallecidos y 78 lesionados.