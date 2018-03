Excandidato presidencial pasa de impulsar el “cultivo de algas y perlas” a pedir su pensión

Excandidato presidencial de Fraternidad Patriota Salvadoreños, Óscar Lemus, también reclama su pensión. pic.twitter.com/ffMGJqItoh — LPGPolitica (@LPGPolitica) March 18, 2017

Óscar Lemus, el presidente del partido Fraternidad Patriota Salvadoreña, fue uno de los militares en situación de retiro que asistió esta mañana a la convención que realizó el movimiento Causa Justa para buscar soluciones al tema de pensiones del IPSFA.De acuerdo con Lemus, todo el sistema de pensiones del país se encuentra en amenaza ante acciones del Estado."Esta es una guerra política en la cual las pensiones, y no solo de la Fuerza Armada, si no que de todo el conjunto de pensionados; está realmente amenazada y de esa amenaza solo se puede salir adelante cuando hombres de valor y con dignidad salimos al encuentro de las causas como esta", expresó Lemus.El excandidato que es recordado, entre otras cosas, por proponer el cultivo de "algas y perlas marinas" durante la campaña, dice debe haber lucha en conjunto para solucionar la crisis provisional que se avecina para el sector."Soy pensionado por una lesión de guerra que tuve en el conflicto por eso estamos en este esfuerzo, luchando para agruparnos con miras a la amenaza latente no sólo del ministro Cáceres, si no que esta es continuidad de los comunistas que están gobernando la Fuerza Armada y el país entero. Vemos amenazas muy serias a las pensiones", agregó Lemus.