Exceso de lluvia daña cultivos

Rudy Alemán es un agricultor del municipio de San Miguel que en los últimos meses ha perdido sus cultivos debido al exceso de agua que se acumula en los terrenos por causa de las constantes lluvias en la zona.

Asegura que son varias manzanas de cultivos las que han sido afectadas, especialmente de pipián, pues las plantas se han terminado perdiendo debido al agua

"No hemos podido producir. Hemos perdido la cosecha completa, sembramos y a la hora de las horas no sale la cosecha ,sacamos bien poquito no sacamos ni el 30 por ciento de lo que estamos acostumbrados a producir", dijo Alemán. También manifestó que los precios de algunos productos han ido a la baja, afectando la economía de los productores, pues la mayoría trabajan con préstamos.

"Hablan de reactivar la economía, pero hasta el momento ninguna persona del ministerio de agricultura, nadie del gobierno nos ha apoyado, estamos huérfanos", dijo.

Asimismo, agricultores de La Unión aseguran el comején y la chicharra han sido uno de sus principales enemigos pues se han comido gran parte de sus milpas. "He tenido que resembrar, uno porque los insectos han dañado las milpas. También lo de la pandemia nos ha afectado", expresó José Martinez.