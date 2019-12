Exconcejales de Gotera enfrentan juicio de cuentas

El ex concejo municipal de San Francisco Gotera, en Morazán, enfrenta un juicio de cuentas tras una auditoría realizada en 2013. En esa ocasión, la Corte de Cuentas encontró una serie de irregularidades en varios proyectos que incluyen pavimentaciones, reparación de calles y electrificación en la zona rural del municipio, y otros. Durante el desarrollo del proceso, la Corte de Cuentas dictaminó que el ex alcalde Carlos Gómez y nueve miembros de su concejo municipal debían restituir alrededor de $25,000, que en su momento no lograron justificar.

Sin embargo, los ex regidores se acogieron al derecho de apelar la sentencia, a fin de entregar nuevas pruebas de descargo que les permitieran revertir el dictamen de la Corte de Cuentas. Como parte del proceso, ayer por la mañana el grupo de ex regidores fue notificado sobre la necesidad de presentar un nuevo recurso, pues hubo un error al momento de presentar la documentación de la fase de apelación.

"En su momento, cuando se puso el recurso de apelación la prueba no fue valorada, porque se presentó fuera de tiempo, por eso se va a presentar un recurso de revisión", explicó el actual alcalde de San Francisco Gotera, Nahin Ferrufino, quien formó parte del Concejo municipal del exalcalde Gómez. Añadió que el exconcejo tiene una última oportunidad para comprobar que los fondos se utilizaron de manera adecuada y no fueron malversados.