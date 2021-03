Exdiputada Cristina López defiende el haber tenido plaza en la Asamblea sin llegar a trabajar

La exdiputada y exmarchista Cristina López emitió el fin de semana un video desde su cuenta de Facebook para hablar de la plaza que detentó en la Asamblea Legislativa, para acusar al actual presidente del órgano de Estado, Mario Ponce, de aún cobrar dicha plaza, pese a que esta, asegura, ya no se encuentra a su nombre.

López, quien vive en Estados Unidos desde mayo de 2019, dijo estar trabajando en un hospital en el país norteamericano. “Como dicen por ahí, estoy dándome la gran vida. Estoy en un hospital, jugándome la vida también”, mencionó, antes de recordar cómo hace un año se le acusó de haber desfalcado al Estado, luego que su partido, el Partido de Conciliación Nacional (PCN), admitiera que le habían pagado un salario de $2,000 como asesora del partido, pese a que ya no vivía en el país.

“Que lindo, y él regalando $35,000 a cada persona que no llegaba a trabajar; cuando él dijo ‘no sabía que ella (López) no estaba en el país’. Si él me dijo que no llegara a trabajar”, agregó la exmarchista, intentando vincular el decreto de retiro voluntario que Ponce explicó que se aprobó al inicio de su gestión con el tema de las plazas fantasma.

Sobre dicho decreto -del que LA PRENSA GRÁFICA tiene una copia-, este fue únicamente para retiro de empleados institucionales, no incluía a empleados de grupos parlamentarios, y establecía una tabla a partir de los salarios de quienes se acogieran a él para ordenar el monto a cancelar por su retiro voluntario de la institución. El GOES también intentó usar el tema a su favor.

Luego, López continuó recordando sus declaraciones de hace un año, cuando al ser cuestionada por haber recibido salario sin llegar a trabajar, descargó la culpa en Ponce y en Antonio Almendariz, jefe de fracción del PCN.

“Me dijeron: ‘te cerramos las puertas, andate a las canchas que ahí es tu lugar. No queremos que vengas a la Asamblea. Cobrá, pero no vengas a la Asamblea.’ Imagínese, qué lindo, verdad?. No podía denunciar porque yo hubiera sido la afectada”, apuntó la exmarchista, sin desmentir haber cobrado su salario e intentando justificar el haberlo hecho.

“Yo hubiera sido la afectada, porque ustedes saben cómo está la justicia en nuestro país. Defiende a los ladrones. A mí no me hubiera defendido”, comentó López, que comentó que en diciembre del año pasado fue sondeada por el PCN para que volviera a correr como diputada. “Si yo la hubiera querido, ahí estuviera”, dijo la marchista. “Esa plaza la siguen cobrando, sino, el fiscal que les dé la información real. Solo cambió de nombre. La siguen cobrando, no me estén martillando a mí”, apuntó López, que tampoco aclaró quien la acusa de seguir cobrando dicha plaza.

López fue diputada propietaria por el departamento de San Salvador en la legislatura 2015-2018, y luego de no ser reelegida fue contratada como asesora del PCN. En febrero de 2018, el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) abrió un proceso en su contra debido a que el 1 de junio de 2015 --un mes después de haber asumido como diputada-- López pidió las contrataciones de un hermano y una prima.

En su momento, la diputada pidió que la demanda por haber contratado a su hermano se archivara argumentando que este había renunciado al puesto en septiembre de 2017, dos años después de haber sido contratado.

Asimismo, López no solo pidió la contratación de sus familiares sino que solicitó al entonces jefe de fracción, Mario Ponce, que ambos estuvieran exentos de marcar en su trabajo.

Todo lo anterior entra en sintonía con las declaraciones que en las últimas semanas se han dado en el tema, en cuanto los diputados tienen libertad para elegir a quién contratan y que hacen las solicitudes a los jefes de fracción, que son quienes las pasan a junta directiva para que esta a apruebe a partir de lo solicitado. Y luego, que hay acuerdos con Recursos Humanos para que haya personal que no marque horarios.

LA PRENSA GRÁFICA intentó contactar con los diputados Antonio Almendariz y Mario Ponce para conocer su reacción sobre el video de la exlegisladora, pero, de momento, ninguno de los dos atendió las llamadas hechas a sus celulares.