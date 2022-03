Exdiputado de Nuevas Ideas detalla división en oficialismo y denuncia desvío de dinero

Gerardo Balmore Aguilar Soriano, diputado de Nuevas Ideas, reveló el 14 de marzo en una audiencia inicial en su contra por el delito de cohecho impropio, las supuestas irregularidades y la división que ha observado en el partido oficial desde el 1 de mayo de 2021 hasta la fecha en la que fue separado del instituto político.

El funcionario declaró ante los magistrados de la Cámara Primero de lo Penal de San Salvador que la persona que supuestamente planificó todo para dividir a la bancada cyan fue Rebeca Santos, diputada por el departamento de La Libertad.

Aguilar Soriano sostuvo que Santos fue quien organizó un plan que comentó a otros diputados, a quienes les propuso reunirse en su casa porque "unas personas se habían acercado a ella y habían hecho un ofrecimiento".

Según la declaración jurada del diputado, Santos les dijo a otros compañeros del partido que algunos legisladores sentían "incomodidad de solo estar levantando la mano" y votar conforme se lo requirieran. "Entonces ella empezó a llamar a un grupo de diputados para efectos de que se incorporaran a las reuniones".

“No puedo quedarme callado. Cuando me hicieron el antejuicio no dije nada de esto en la Asamblea Legislativa. Mi celular contiene más información relevante y no tengo miedo”.



Gerardo Aguilar, diputado desaforado Nuevas Ideas.

Agregó que esas reuniones fueron a finales de mayo e inicios de junio de 2021 y él se enteró porque se lo propusieron, pero no asistió. Lo que sí le consta, según su descargo, es que desde la dirección del partido le llamaron la atención a Santos. LA PRENSA GRÁFICA buscó a la diputada el 22 de marzo para conocer su versión sobre los hechos, pero no quiso hablar.

El diputado Gerardo Aguilar es uno de los señalados de promover reuniones en las que planteaban dividir al partido dentro de la Asamblea, junto al también diputado José García Torres y con la supuesta ayuda de Roy García, exfinancista de NI.

Al ser cuestionado sobre el tema, García ha dicho que hubo una tercera persona con la que se reunieron, pero no ha confirmado el nombre de esta.

"Dentro de todo lo que hemos conversado con él (Roy García), yo nunca he escuchado que haya mencionado a una diputada. Tal vez dentro del seno de ellos, como diputados, involucren a alguien. Yo conozco la versión de Roy, que es un poco externa. Ellos como diputados tienen una versión interna de la fracción de ellos", dijo Miguel Ángel Anaya, defensor de Roy García, cuando LA PRENSA GRÁFICA buscó al empresario para confirmar si esa persona es Rebeca Santos.

DINERO INCOMPLETO

Otra de las irregularidades que observó Aguilar Soriano, y que reveló durante la audiencia inicial en su contra, está relacionada a los gastos de funcionamiento que se asignan a cada diputado dentro de la Asamblea Legislativa.

El funcionario dijo ante la Cámara que a todos los legisladores de Nuevas Ideas les fijaron, desde que asumieron sus cargos, una suma de $14,000 que servirían para pagar a los empleados y asesores que contrataran. Esta es una cifra aparte del salario que reciben. Pero al final Aguilar aseguró que solo les entregaban $5,000. "Mi pregunta siempre ha sido, ¿qué hacen con los otros $9,000 que no nos entregan?", señaló.

El legislador hizo cuentas del dinero que suman los 56 diputados de Nuevas Ideas en el Órgano Legislativo y dio como resultado la suma de $504,000 mensual. "Habría que multiplicar eso por todo un año para conocer la magnitud de esos fondos públicos que no se sabe hacia donde van o qué se hace con ellos", apuntó.

"No puedo quedarme callado. Cuando me hicieron el antejuicio no dije nada de esto en la Asamblea Legislativa, pero ahora sí", agregó Aguilar en su declaración.

Además, el ahora diputado desaforado confesó a los magistrados que desde el primer día que asumió la nueva Asamblea Legislativa, el 1 de mayo de 2021, a los legisladores oficialistas les exigieron que debían "votar a favor" de todas las iniciativas del presidente Nayib Bukele.

Cámara pide pruebas a FGR

Aguilar Soriano dijo que esperó la audiencia ante la Cámara Primero de lo Penal para explicar ante los magistrados los hechos, ya que este era "el lugar competente" para revelar la información que él conoce y que en la Asamblea no lo hizo porque "se siguió un guión". La Fiscalía General de la República (FGR) acusó al legislador y a José Ilofio García Torres del delito de cohecho impropio (soborno).

El diputado Aguilar se mostró sorprendido por la relación de los hechos planteada por el ministerio público en el proceso judicial, ya que asegura que solamente "repitieron" lo que ya habían presentado en la Asamblea Legislativa con la solicitud de antejuicio y desafuero el 17 de noviembre de 2021.

La Fiscalía presentó la acusación contra ambos legisladores luego que el 30 de octubre de 2021 se divulgó un audio en redes sociales en el que se escuchaba a García y Aguilar sostener una plática con Roy García para, supuestamente, dividir al partido oficialista.

El 8 de marzo de 2022 el ministerio público presentó el requerimiento fiscal ante la Cámara Primera de lo Penal de San Salvador, en la que acusaron penalmente a los dos funcionarios.

“Dentro de todo lo que hemos conversado con él (Roy García) nunca he escuchado que haya mencionado a una diputada. Tal vez dentro del seno de ellos, como diputados, involucren a alguien”.



Miguel Ángel Anaya, abogado defensor Roy García.

El legislador señaló que los fiscales llegaron con la misma rutina de la Asamblea de comenzar a indagar sobre un audio. Sin embargo, los magistrados de la Cámara Primera de lo Penal de San Salvador pidieron a la Fiscalía que presentaran "pruebas nuevas y contundentes".

A los dos diputados la representación fiscal los vincula con una reunión que supuestamente se llevó a cabo en un restaurante, lo cual según ellos no sucedió. "Roy García nunca ha estado con nosotros en algún lugar, ¿por qué no incautan el vídeo del lugar donde fue esa reunión?", dijo Aguilar Soriano a los magistrados.

Sí confirmó que estuvo en una reunión en la que también participaron el diputado Édgar Fuentes y el alcalde de San Vicente Roberto Barrientos, ambos por la bandera de Nuevas Ideas. Dijo que en esa ocasión no llegaron ni el diputado García Torres ni Roy García y que fue una reunión para solicitar ayuda para el departamento de San Vicente.

Pidió que sí Fiscalía está interesada en investigar la corrupción tendrían que indagar lo que sucedió con unos abonos, paquetes y ciertas actuaciones de personas vinculadas a Nuevas Ideas en San Vicente, para lo cual deberían citar al alcalde de ese departamento, pero no lo han hecho.

Aguilar Soriano sostiene que los representantes fiscales han presentado una acusación "deficiente y con información equivocada".

POR SEPARADO

El auxiliar fiscal pidió a la Cámara que certificara la declaración de Aguilar porque “Fiscalía quiere investigar”. Sin embargo, los magistrados le respondieron que sí querían investigar sobre esos supuestos actos de corrupción en la Asamblea tenían que pedirlo aparte y no en audiencia, sino presentar un escrito ante las autoridades.

De un audio al proceso judicial contra los diputados de Nuevas Ideas

García y Aguilar comenzaron a ser señalados en octubre de 2021, pero dicen que no son los únicos en las reuniones.

1- El audio en el que mencionan a Roy

El 30 de octubre 2021 se divulgó un audio en el que se escucha a los diputados García y Aguilar sostener una plática con Roy García, exfinancista de Nuevas Ideas. Según el requerimiento fiscal, Christian Guevara, en calidad de testigo, dijo que Gabriel García y Xavier Zablah, ambos de NI, tenían ese audio como prueba y que iban a publicarlo.

2- Diputados son desaforados

Con 61 votos a favor y 13 en contra los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron el 9 de febrero de 2022 los dictámenes emitidos por la comisión especial de antejuicio contra los diputados por Nuevas Ideas (NI) José Ilofio García (Cabañas) y Gerardo Balmore Aguilar (San Vicente). Con esto ambos legisladores podían ser procesados judicialmente.

3- Fiscalía presenta acusación

La Fiscalía General de la República (FGR) presentó un mes después el requerimiento fiscal contra los dos diputados oficialistas, a quienes acusaron por el delito de cohecho impropio. En la audiencia inicial, realizada el 14 de marzo de 2022, la Cámara Primera de lo Penal decretó medidas alternas a la detención contra Gerardo Aguilar.