Exdirector de Jóvenes Talento de la UES protesta junto con estudiantes y califica de "atropello" su despido

Un grupo de estudiantes de Jóvenes Talento se concentró la mañana de este miércoles frente a las oficinas de Rectoría de la Universidad de El Salvador (UES) para protestar por el despido de Ernesto Américo Hidalgo Castellanos, hasta el martes director de ese programa.

La protesta estuvo integrada por aproximadamente 40 personas, entre padres de familia y estudiantes del programa, una iniciativa que busca desarrollar el talento en las diferentes ramas de la ciencia en El Salvador. Los jóvenes abogaron porque el docente sea restituido, luego de ser removido del cargo el pasado martes por el rector de la UES, Roger Arias.

Foto: René Gómez

Hidalgo Castellanos consideró que su despido es "un atropello", ya que apuntó que al momento de recibir la notificación no obtuvo un argumento válido para hacer efectiva la desición.

"Me parece un atropello, porque no he sido evaluado, no he sido vencido en un proceso en el cual a mí se me evalúe por el desempeño que he tenido. Simplemente hay presiones por parte de grupos hacia el señor rector, lo cual ha hecho que tomen esta decisión", explicó Hidalgo.

Foto: René Gómez

El exdirector del Jóvenes Talento aseguró que cuenta con las credenciales necesarias para continuar con el cargo. Sostuvo que, bajo su administración, El Salvador ha ganado ocho melladas de oro, 31 de plata, 102 de bronce y 63 menciones honoríficas entre 2014 y 2018 en las diferentes olimpiadas de ciencias en que ha tenido participación.

Aseguró que ya interpuso un recurso de apelación por su destitución en las instancias correspondientes de la UES, por lo que está a la espera de conocer qué se resuelve sobre el caso.