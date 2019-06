Exembajadora en Canadá aseguró que renunció antes de ser despedida por Twitter

La exembajadora de El Salvador en Canadá Tania Molina Ávalos respondió al mensaje que emitió el lunes el presidente de la república, Nayib Bukele, por medio de redes sociales y en el que ordenaba a la canciller Alexandra Hill Tinoco removerla de su cargo por ser "compañera de vida del ex Canciller y candidato Presidencial Hugo Martínez".

Molina Ávalos señaló, también por medio de las redes sociales, que casi 12 horas antes del anuncio hecho por el mandatario ya había presentado su renuncia a Hill Tinoco. Esto 10 días después de haber puesto a disposición de la canciller su cargo "sin obtener respuesta", según dos cartas divulgadas por Molina.

"Yo puse mi cargo a disposición el 1 de junio y, a falta de respuesta oficial, puse mi renuncia el día 10 de junio a las 8:00 a.m., hora de El Salvador, 10:00 a.m. (hora de Ottawa, Canadá). Casi 12 horas antes de su tuit. De hecho, su misma canciller responde: ‘ejecutado, señor presidente’ un par de minutos después, porque evidentemente ya no había embajador de El Salvador en Canadá que sustituir", expuso Molina a través de una carta dirigida a Bukele.

La exembajadora expuso que deja el cargo aun cuando cuenta con las credenciales profesionales para desempeñarse en él dado que, según lo expresa su currículum, es licenciada en Relaciones Internacionales, graduada de la Universidad de El Salvador con una maestría en Gestión Política de la Universidad Politécnica de Madrid.

El martes, el presidente también "ordenó" el despido de Blanca Vilma de Martínez, exesposa de Hugo Martínez, quien laboraba como "especialista" en la Secretaría Privada de la Presidencia. El caso de Molina Ávalos es uno de los "tuitdespidos" polémicos del presidente y se une al de Roberto Peña, removido de CEL, de quien Bukele aseguró que era hermano de Lorena Peña, aunque la exfuncionaria lo desmintió.

También entre los despidos señalados se encuentra el de Karla Palma Valladares (sobrina de Nidia Díaz), quien labora en la oficina consular en Roma y se encuentra en estado de embarazo, hecho que según la legislación salvadoreña le protege en su cargo.