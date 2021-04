Exempleadas son desalojadas de fábrica Florenzi

La jueza de primera instancia del Juzgado de lo Laboral, Daysi Ábrego, anunció ayer a las exempleadas de la Fábrica Florenzi que deben desalojar las instalaciones de la fábrica a partir de ese momento ya que la Policía Nacional Civil (PNC) estará custodiando el lugar como parte del proceso judicial que se está llevando a cabo.

Muchos de las empleados y empleadas que trabajaron el as instalaciones se habían ido a vivir a la fábrica porque se habían quedado sin lugar donde vivir por la falta de pagos de sus casas, esto como consecuencia del cierre de la fábrica y los despidos masivos que se suscitaron. Muchas mujeres estaban preocupadas porque no sabían qué hacer, ya que intentaron pedir más tiempo pero la jeuza les dijo que no podían postergar el tiempo y que debían retirar sus cosas el mismo día.

Aunque hubo personas que no querían retirar, hubo muchas que sí acataron la orden y comenzaron a sacar todas sus pertenencias y buscarán otro lugar.