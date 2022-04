Exempleados del 132 afirman que empresa les notificó su cierre

Exempleados del centro de llamadas 132, del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), aseguraron que la empresa subcontratada por el Ministerio de Salud (MINSAL) les notificó ayer que cerrará operaciones y cesó al resto de trabajadores.

El viernes, LA PRENSA GRÁFICA informó que un grupo de cesados ha acudido a la Procuraduría General de la República (PGR) para denunciar a la empresa por despedirlos sin pagarles varios meses de sueldo. A raíz de la publicación, más afectados se comunicaron con este periódico para relatar su experiencia con STAFFING S. A. de C. V. o Contacto, que son los nombres que la empresa utilizó en contratos, convenios de confidencialidad, constancias y anuncios internos. Estas personas aseguraron que el resto de trabajadores fueron notificados que la empresa cerrará operaciones el 5 de abril próximo y fueron despedidos.

El convenio de confidencialidad que firmaron les advierte que no deben revelar ninguna información relacionada con la empresa durante cinco años, de lo contrario deberán pagar $13,000. Pero los denunciantes explicaron que decidieron hablar, aunque bajo anonimato, porque tienen temor de que los dueños de la empresa, quienes son guatemaltecos, se vayan del país sin pagar prestaciones.

Las copias de contratos y otros documentos que entregaron los afectados a este periódico señalan a Alejandro López Aguirre como administrador único de la sociedad STAFFING EL SALVADOR S. A. de C. V., identificado con pasaporte guatemalteco. "Me dijeron que el contrato era para tres meses. Pasó una semana, dos, tres, y varias veces pregunté por el contrato, hasta que Alejandro me dijo que tuviera paciencia, que es que esos venían desde Guatemala. El día que firmé contrato, fue el día que me despidieron", relató ayer una de las personas afectadas.

Uno de los contratos en poder de este medio señala que la contratación es por tres meses prorrogables, comenzando el 3 de enero de 2022. Sin embargo, el documento establece como fecha de finalización de labores el 19 de marzo, día en que fue despedida la persona. Para la abogada Marcela Galeas, esto sería una violación al Código de Trabajo y la empresa debe pagar el tiempo estipulado en la vigencia del contrato.

Otro denunciante, quien dijo haber trabajado más de siete meses en la empresa, aseguró que le pagaron el salario, pero cuando fue a asesorarse al Ministerio de Trabajo, le explicaron que le deben casi $600 entre indeminización, vacaciones y aguinaldo proporcional, porque todo ese tiempo cumplió un horario fijo, no como un trabajo temporal.

LA PRENSA GRÁFICA buscó ayer de nuevo al MINSAL para consultarle sobre esta empresa, pero no respondió.