Exempleados piden reinstalo en Verapaz

Diecinueve exempleados de la Alcaldía de Verapaz, San Vicente, quienes fueron cesados de sus cargos el pasado 31 de diciembre, realizaron ayer una protesta frente al edificio de esa municipalidad para exigir el reinstalo.

Según los afectados, sus despidos son injustificados e ilegales, ya que aunque estaban bajo régimen de contrato la mayoría tiene más de tres años de laborar para la municipalidad, lo que, según afirman, los pone en la categoría de permanentes. Agregaron que entre los cesados también hay cuatro personas que estaban contratadas por ley de salarios.

"Estos despidos los venían anunciando desde hace meses. Se pusieron a hacer entrevistas a la gente que iban a poner en nuestros puestos sin siquiera habernos notificado a nosotros que nos iban a despedir", manifestó una de las exempleadas que pidió no ser identificada.

Indicó que entre el personal despedido hay trabajadores del área de ornato, proyectos, separación de desechos y del tren de aseo. Los empleados cesados han interpuesto denuncias ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH).

Fidel Antonio Barahona, síndico de la alcaldía, consideró que como autoridad no están violentando los derechos a los trabajadores, ya que la medida obedece a la no renovación de contratos y no a despidos injustificados.

"Ellos argumentan que se les violentan sus derechos, pero no saben ni bajo qué figura fueron contratados por la administración anterior. No tienen ni Seguro Social. Se les respetó la vigencia del contrato, pero este ya venció", expresó el funcionario municipal.

Añadió que a empleados sin contrato renovado no se les ha pagado su indemnización, porque la alcaldía no tiene la capacidad de erogar el dinero de una sola vez, y buscan un acuerdo para hacerlo por cuotas.

Hasta mayo pasado la Alcaldía de Verapaz era dirigida por el FMLN, pero pasó a ser administrada por ARENA a partir de esa fecha.