Exempleados piden ser reinstalados

Diecisiete exempleados de la alcaldía de Jiquilisco, Usulután, se presentaron el jueves a la municipalidad junto con su abogado para solicitar al nuevo concejo municipal una evaluación para una posible reinstalación, ya que afirman fueron despedidos de manera irregular.

El abogado presentó un escrito solicitando a los regidores que incluyeran en la agenda de la reunión de concejo programada para ayer, la discusión sobre la instalación de al menos 17 trabajadores de diferentes áreas de la municipalidad.

Los exempleados aseguraron que en 2018 fueron relegados de sus cargos por la supuesta supresión de esas plazas, pero posterior a sus despidos la alcaldía contrató a nuevo personal. "Padezco de la próstata y no puedo ir al Seguro Social desde que me despidieron. No estoy pidiendo limosna, solamente que se me haga justicia porque lo que me hicieron a mi y a mis compañeros, fue un acto ilegal" expresó Francisco Díaz, quien trabajó durante 15 años como miembro del Cuerpo de Agentes Municipales.

El abogado de los extrabajadores municipales, señaló por su parte que los despidos ilegales fueron confirmados por la Corte de Cuentas que tiene un proceso abierto contra el concejo municipal por argumentos ficticios, sobre no tener presupuesto para pagarles a estas personas, pero contrató a otras. Los despidos se realizaron durante la administración de la alcaldesa Loida de Pérez, de GANA.