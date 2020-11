Exfiscal Luis Martínez frenó investigación

Por orden del exfiscal Luis Martínez se archivó en el 2014 una investigación por lavado de dinero contra José Adán Salazar, conocido como "Chepe Diablo", según declaró ayer un testigo en el juicio que se realiza contra la estructura Salazar-Umaña.

Según relató el testigo, que está bajo régimen de protección y que trabajó en la Fiscalía durante el periodo del exfiscal general Luis Martínez, en 2014 iniciaron una investigación por presunto lavado de dinero contra José Adán Salazar, Juan Samayoa Umaña y Wilfredo Guerra, en las sociedades Hoteles de El Salvador (HOTESA) y Agroindustrias GUMARSAL.

En el desarrollo de la investigación se solicitó un peritaje financiero, pero ya no se llevó a cabo luego de una llamada del exfiscal Martínez en la que solicitó dejar sin efecto la investigación. Las pesquisas estaban en un 33% de avance y aún no habían concluido. Según el testigo, Martínez pidió además que se reasignara el caso a otra persona y que se archivara.

"La declaración (del testigo) nos abona en el sentido que la hipótesis de la defensa era decir que el señor José Adán Salazar Umaña salió de las listas de la OFAC, donde había sido señalado como un capo nacional, pero por actos de corrupción el exfiscal Luis Martinez ordenó que se archivara", señaló la fiscal del caso.

Esta información fue enviada hacia la listas de la OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros ) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, para hacer creer que ellos ya no estaban siendo investigados por parte de la Fiscalía.

"Lo que ha establecido Fiscalía es que ese informe no era verdadero porque la investigación no se había terminado. No se había establecido que no existía lavado", dijo la parte acusadora.

El ex empleado de la FGR aseguró que elaboró un documento para archivar la investigación, según él porque no se había logrado establecer el lavado de dinero y activos. Además mencionó que tenían que devolver lo incautado durante la investigación a Salazar y su familia.

"Eso era la evidencia y lo que daría todos los insumos para establecer la existencia de lavado de dinero, con el objetivo de desaparecer toda la información", detalló la fiscal.

El testigo dijo también que el caso fue reasignado a una sobrina de Luis Martínez y confirmó que la orden del exfiscal fue "desaparecer el expediente".

Después de archivar la investigación, el testigo dijo que se coordinó la entrega con los abogados de Gumarsal, de toda la documentación financiera y tributaria que correspondía a las personas que se estaban investigando. "Fijamos fecha y hora para hacer esa devolución, me hice presente y toda la documentación se retiró en un furgón", aseguró.

Manifestó que en ese momento él tuvo dificultades debido a que tenían presión a nivel mediático, ya que algunas publicaciones señalaban que la fiscalía estaba favoreciendo a Salazar y que no se estaba investigando. Dijo que toda la documentación relacionada a Gumarsal fue devuelta, pero no la relacionada a Salazar.