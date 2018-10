Exfiscal Martínez seguirá detenido por caso de corrupción en fiscalía

La jueza que ventilaba el caso denominado Operación Corruptela, donde el exfiscal, Luis Martínez es uno de los principales implicados, dio a conocer el veredicto. El juicio pasa a la etapa de instrucción y se ordenó decretar detención provisional para Luis Martínez (exfiscal general) y Julio Arriaza (exdirector de Intereses de la Sociedad).

Además, decretó medidas cautelares para Carla Francesca García (esposa de Martínez) y Mauricio Antonio Yanez (exgerente general). Las medidas son: no salir del país, presentarse periódicamente al juzgado a firmar.

El resto de los imputados seguirá el proceso sin ninguna medida, según la resolución de la jueza.

En esta audiencia solo estuvieron presentes 17 imputados, de 30 en total. Los otros 13 se les realizará una segunda audiencia el martes, entre los que destacan el expresidente Mauricio Funes y el empresario Enrique Rais.

La jueza ha dicho que de no presentarse a la audiencia o enviar a sus abogados, se les decretará orden de captura de inmediato.

La parte fiscal había pedido detención provisional para 24 de los acusados.

Fiscalía evalúa presentar apelación

"Nosotros hemos escuchado la resolución de la juez. Vamos a analizar el documento de la notificación y si consideramos procedente, interpondremos el recurso de apelación", indicó el fiscal del caso. Las partes serán notificadas por escrito el 5 de noviembre con la resolución y si deciden apelara ante una Cámara la sentencia.

La parte fiscal no considera que sea un revés la resolución de la jueza, porque el resto de implicados que ha quedado libre no percibían grandes cantidades de dinero, solo pequeñas partes. No sienten que el caso no fue bien cimentado, porque de ser asi, la decisión de la jueza pudo ser el sobreseimiento definitivo.