Exfuncionario del FMLN será el Secretario de Auditoría de Bukele

La Secretaría de Auditoría, creada por el gobierno de Nayib Bukele en las últimas semanas para auditar a las instituciones del órgano ejecutivo en búsqueda de indicios de corrupción, ya tiene el nombre de la persona que dirigirá su funcionamiento.

En el Diario Oficial del 15 de marzo de 2022 se dio la información, con la publicación del Acuerdo Ejecutivo 183, en el que se confirma los nombramientos de Fernando José Agustín Avilés Portillo y Santos Inocente Segura Mendoza como secretario y subsecretario de auditoría.

El acuerdo de creación de la secretaría de auditoría explica que esta será la encargada de buscar indicios de corrupción en el ejecutivo; sin embargo, todo lo que produzca tendrá carácter de reservado y no podrá ser de conocimiento público.

Así, la persona encargada de liderar dichas auditorías y de reservar la información será Avilés Portillo, quien tiene experiencia previa en puestos públicos, ya que fungió como colaborador jurídico y coordinador de unidad jurídica del ministerio de Trabajo, según el Portal de Transparencia de dicha cartera de Estado.

Según el portal, el puesto de Avilés fue creado el 11 de agosto de 2014, y su última actualización ocurrió el 28 de junio del 2019, por lo que no se puede definir si aún forma parte del gobierno. Lo que sí queda claro es fue funcionario del ministerio durante la gestión de Sánchez Cerén.

Según el currículo de Avilés que se encuentra disponible en dicho sitio, no hay mayor información sobre su formación académica. Solo explica que es abogado, pero no dice en qué universidad realizó sus estudios, o en qué año se graduó. El acuerdo que da origen a la secretaría no específica requisitos mínimos para ser nombrado en el cargo.