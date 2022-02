Exfuncionarios se defienden en comisión y dicen es persecución

Eugenio Chicas cuestionó la credibilidad de las comisiones especiales del oficialismo, dado su silencio ante la corrupción actual.

Las comisiones especiales que la Asamblea oficialista ha creado fueron tildadas por Eugenio Chicas, exfuncionario público, de "mecanismos de persecución política" y "cortinas de humo" para desviar la atención de los problemas del país.

Chicas, en su carácter de exsecretario de comunicaciones de presidencia, asistió a la comisión que investiga la entrega de sobresueldos en gobiernos anteriores; la segunda entrevista del día, luego que por la mañana fuera recibida Yanci Urbina, quien se desempeñó como directora de la Defensoría del Consumidor.

A primera hora, la diputada Marcela Pineda (NI) señaló que la Defensoría no ejecutaba el 100 % de su presupuesto y que lo no ejecutado se iba a la partida secreta y alimentaba el pago de sobresueldos, sin mayores pruebas; mientras que William Soriano mostró fotos de Urbina con otros funcionarios y validó que eso era suficiente para decir que la exdiputada era de confianza y debía conocer el mecanismo de sobresueldos.

Pese a las acusaciones, Urbina defendió su trabajo al frente de la Defensoría y aseguró que nunca recibió sobresueldos.

La misma afirmación fue la que hizo Chicas en su participación en la comisión, en horas de la tarde. Sin embargo, a diferencia de Urbina, Chicas fue más confrontativo y cuestionó la falta de transparencia que el actual gobierno ha mantenido para ocultar información.

Chicas señaló que su salario como secretario de comunicaciones era de $6,000 y mencionó que es la misma cantidad que gana el actual secretario de prensa y la secretaria de comunicaciones de Bukele.

Además, y ante el intento de Soriano de acusarlo de conocer a profundidad el funcionamiento de la gestión Sánchez Cerén, Chicas apuntó que esto no era así y ejemplificó mencionando que Jorge Castro (NI) fue asesor jurídico de Humberto Centeno (QEPD) y no por eso podía considerarse que fuera de su confianza.

Ante ello, Castro admitió que tiene 27 años en el sector público (con gobiernos de ARENA, FMLN y Nuevas Ideas) y amenazó con suspender sesión y acusar a Chicas de desacato. Empero, la sesión finalizó cuando Castro acusó a Chicas de no haber presentado su declaración de probidad y este le aclaró que esto ha sido porque el GOES de Bukele le debe dinero al PARLACEN y no le han pagado salarios.