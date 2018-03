Exigen a Cáceres que pague el FODES de enero y febrero

Lee también

La Asamblea Legislativa emitió ayer un recomendable para que el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, cancele lo que adeuda a las Alcaldías en concepto del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipio (FODES) y que corresponde a enero y febrero de este año.El Gobierno no ha cumplido con el pago de los recursos a las Alcaldías pese a que el mismo vicepresidente de la República, Óscar Ortiz, se comprometió a hace unas semanas a que no habrían más atrasos.“Se recomienda al señor ministro de Hacienda hacer efectivo la entrega de los recursos FODES a los 262 municipios del país”, se lee en el recomendable aprobado con 54 votos en el Congreso. Mensualmente las 262 Alcaldías reciben $29.1 millones en concepto de FODES.El recomendable también incluye que Cáceres debe cancelar lo de marzo a más tardar el 15 de abril. “Que quede claramente establecido que no se puede retrasar los fondos que se dan a las 262 alcaldías” , agregó el diputado del partido ARENA, Carlos Reyes.