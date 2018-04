Exigen a Fiscalía, Policía y al Estado justicia por feminicidios

Verdad y justicia exigieron ayer decenas de mujeres al Estado y a la Fiscalía General de la República en favor de los más de 140 casos de feminicidio que han sido cometidos en el país apenas en los primeros cuatro meses del año.

Concentrados en el redondel donde está situado el Monumento a la Constitución, mujeres, adolescentes, niñas, niños y hombres gritaron consignas en un afán porque su voz fuera escuchada por las autoridades estatales, por el Gobierno, la Policía Nacional Civil y la Fiscalía General de la República para que se esmeren en las investigaciones de los casos de violencia contra las mujeres que han culminado con feminicidios.

Karla Turcios no pude defenderse del ataque de su pareja

Para la sociedad en general también fue dirigido un llamado para erradicar todo tipo de violencia en contra de las mujeres: violencia machista, violencia sexual, violencia callejera, violencia intrafamiliar, violencia económica, violencia simbólica, violencia emocional y particularmente violencia criminal; un llamado a la solidaridad, a romper el silencio, a la sororidad. “Señor, señora, no sea indiferente, se mata a las mujeres en la cara de la gente”, se escuchó una de varias consignas.

“Señor fiscal, queremos saber cómo van las investigaciones de feminicidios”, “Que la Fiscalía no se reserve la información”, “Un Estado feminicida no puede ser pro vida”, “No queremos jueces al servicio del patriarcado”, “Cuando la sangre es de una mujer maltratada, la herida es de todas”, “Disculpen las molestias, nos están matando”, “El amor no humilla, no maltrata, no mata”, “No es un crimen pasional, es un crimen de odio”, “Mi cuerpo no se toca, no se viola, no se mata”, “Somos el grito de las que ya no están”, “Nos tocan a una, respondemos todas”, “No nací mujer para morir por serlo”, “No están locos, son machistas” y “No quiero sentirme valiente cuando salgo a la calle, quiero sentirme libre” son solo algunas de las frases en las decenas de pancartas que fueron alzadas durante la actividad.

“El feminicidio sigue siendo un tema poco relevante en la agenda pública nacional. La mayoría de las víctimas y sus familiares siguen invisibilizados. El Estado ha fallado como garante de los derechos de las mujeres. Exigimos a la Fiscalía, Policía y al sistema judicial que se haga justicia para cada uno de los casos con la misma eficiencia y eficacia que han demostrado tener cuando se ejerce presión”, expresó una de las organizadoras de la concentración.